Dinheiro EXTRA em 2023: 5 maneiras comprovadas de conseguir

Não é de hoje que os brasileiros procuram maneiras de ganhar dinheiro na internet! A grande verdade é que não é fácil – mas também não é impossível. Não sendo necessário sequer mesmo diploma de ensino superior para adentrar em algumas áreas do setor. Veja neste artigo 5 maneiras diferentes de ganhar dinheiro na internet que realmente funcionam!

Conteúdo para Redes sociais

Existem várias redes sociais e todas elas têm opções de monetização. Podendo ser monetizado praticamente todo e qualquer tipo de conteúdo. Algumas pessoas podem apostar até mesmo no marketing de conteúdo – e oferecer parcerias entre empresas e comércios locais.

A grande verdade é que é necessário ter no mínimo 10 mil seguidores e um bom engajamento para conseguir essas parcerias e remuneração. Empresas como o YouTube e Facebook monetiza seus criadores de conteúdo – no caso, os vídeos monetizados.

Para quem não quer construir algo do zero – apenas receber uma grana extra. É possível encontrar vários trabalhos de edição de vídeo para redes sociais através de plataformas freelance, como é o caso do Workana.

SAC e Telemarketing

Muitos pequenos negócios não possuem áreas de contato com o cliente. É uma boa opção oferecer o tipo de serviço com telemarketing incluso caso haja um devido suporte para isso. Isto é, habilidade de fala, na comunicação e um ambiente adequado para prestar este tipo de serviço.

Lembrando que em eras tecnológicas, a maior parte dos atendimentos acontecem através do WhatsApp. Outro serviço que pode ser oferecido localmente para empresas de pequeno e médio porte que não precisam de uma equipe gigantesca para resolver os problemas.

Empresas como a Latam e Gol sempre ofertam vagas no setor no modalidade home office – contanto que o candidato comprove aptidão, habilidade e que possui as devidas competências locais para a prestação do serviço.

Redação

Muitos brasileiros estão ganhando a vida escrevendo para sites e blogs – como este aqui! Sendo necessário apenas conhecimento na língua portuguesa e nada mais! Posteriormente será necessário o estudo mais aprofundado de como funcionam os textos para web – entrementes, conhecer as regrinhas do idioma é o suficiente para iniciar.

É possível até mesmo conseguir cursos gratuitos de capacitação em marcas como a Rocket Content. Há outros cursos (só que pagos) espalhados pela internet – inclusive para pessoas que já estão na área ou têm um pouco de experiência e querem engatar – como é o caso do curso Direto ao Ponto, da Karine OS.

Secretaria virtual

Foi-se o tempo que as secretarias andavam de escritório em escritório marcando reuniões diárias. Hoje algumas empresas (principalmente as virtuais) possuem secretarias virtuais que marcam e desmarcam compromissos, etc. Lembrando que é de suma importância a organização, boa fluência no idioma e em alguns casos até mesmo o domínio da língua inglesa.

Lembrando que é um serviço pouco procurado, mas é possível encontrar boas vagas no Linkedin. Que inclusive é um bom caminho para quem quer seguir carreira na internet. As grandes empresas sempre estão de olho nos melhores perfis desta plataforma.