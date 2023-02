Verdade ou mentira: Pix será cobrado para quem não tem CNPJ?

Está dando o que falar sobre o Pix, que foi criado pelo Banco Central no ano de 2020 e que em pouco tempo viralizou e tornou-se muito popular, ou seja, atualmente o Pix tem milhões de pessoas utilizando e uma grande movimentação em dinheiro todos os dias, e o que fez isso se tornar tão desejado pelos brasileiros, foi realmente a forma de como a transferência é rápida e gratuita.

No entanto, muitos brasileiros ficaram na dúvida de como vai acontecer esse ano sendo que no início já teve algumas alterações. São diversas notícias que estão sendo espalhadas e confundindo as pessoas com notícias falsas e verdadeiras, ou seja, será que realmente o pix começará a ser cobrado para pessoas físicas?

Pix para pessoas físicas

Como citado acima, como o compartilhamento de notícias está sendo grande sobre esse assunto, o alcance está sendo muito grande e gerando dúvidas, mas é válido ressaltar que até o momento não existe nenhum tipo de cobrança para as pessoas físicas que desejam realizar a transferência por Pix. Desde o mês de janeiro estão circulando pela internet Fake News de que esse serviço será pago, mas o Banco Central já se manifestou sobre o assunto e afirmou que esse serviço é gratuito e não deixará se der.

Além disso, o Banco também afirmou que não existe nenhum plano com essa intenção de colocar cobrança nesse serviço, o que está sendo compartilhado é Fake News. É importante ter muita atenção pois como essa desinformação está sendo bastante compartilhada, empresas ou cibe criminosos podem se aproveitar dessa situação e aplicar golpes no cidadão.

Vale destacar que de acordo com a resolução BCB nº 19 de 1/10/2020 que o PIX não gera cobranças para as pessoas físicas, e também se estende para os microempreendedores individuais. No entanto, somente em algumas situações pode haver sim a cobrança, mas no uso comercial.

Alterações do PIX em 2023

Neste ano de 2023, as mudanças do PIX é basicamente o fim do limite de transação, ou seja, encerramento do limite do valor para transferir, no entanto, já foi informado que o limite diário continua e sobre os turnos também. Mas agora as pessoas conseguem escolher quando isso acontece, para quem não lembra, antes existia um padrão das 20h até 6h, só que agora pode trocar para 22h00.

Outra mudança que também aconteceu no pix é sobre o limite do PIx Saque e do PIX Troco, ou seja, nos valores teve um aumento, de R$ 100,00 para R$ 500,00 de dia e de noite. R$ 3.000 para o dia e R4 1.000 para noite.

