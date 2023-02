Celular leva só 9 minutos para ter 100% de bateria; confira o lançamento

Hoje em dia, é difícil imaginar a vida sem um celular, visto que eles são amplamente utilizados como um recurso que reúne as funcionalidades de diversos outros aparelhos, tais como registro fotográfico e de vídeos, comunicação por meio de chamadas e mensagens, jogos, ferramentas de trabalho, e muito mais.

Acontece que mesmo com o aumentos de tais recursos, o celular conta com baterias ainda mais potentes e, o melhor, que possuem o tempo de recarga bem menor do que os modelos mais antigos. É nesse mesmo sentido que está sendo lançado o smartphone com carregamento mais rápido do mundo, prometendo 100% de bateria em apenas 9 minutos.

Celulares e carregadores ao longo do tempo

Você já se perguntou quando é, afinal, que os aparelhos de celulares começaram a serem produzidos e disponibilizados para o público geral? A história do celular remonta aos anos 1940, quando foram desenvolvidos os primeiros sistemas de comunicação móvel. No entanto, foi somente décadas mais tarde, nos anos de 1970, que os primeiros telefones celulares começaram a ser vendidos ao público em geral.

Os primeiros celulares eram grandes e bastante pesados, e somente as pessoas mais ricas podiam se dar ao luxo de possuí-los, visto que custavam bons milhares de dólares, mesmo contando somente com o recurso mais básico: realizar e atender chamadas de voz. Além disso, eles podiam demorar o dia inteiro na tomada para enfim carregarem totalmente, apesar de conseguirem ficar em funcionamento apenas alguns minutos antes de descarregarem.

Ao longo dos anos 1980 e 1990 a tecnologia evoluiu muito rapidamente e os celulares ficaram menores e acessíveis a um público mais amplo, além do tempo de carregamento desses aparelhos ir progressivamente diminuindo com baterias durando por muito mais tempo, bem como a inclusão de recursos como câmeras, acesso à internet e a aplicativos.

Lançamento promete carga completa em menos de 10 minutos

A Realme, fabricante chinesa de smartphones, foi criada bem recentemente, em 2018, mas já conta com um lançamento que vai impactar o mundo dos aparelhos celulares. Isso porque a empresa anunciou, neste último dia 09 de fevereiro, o Realme GT Neo 5, smartphone com carregador rápido de até 240 W.

Mas, afinal, o que isso significa? A resposta é bem simples: carregamento ultrarrápido, prometendo que a carga da bateria vá de 0 a 20% em apenas 80 segundos e carregamento completo em 9 minutos.

Além da redução do tempo de carregamento, o celular também conta com processador Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, tela de 6,74 polegadas com resolução de 2772 x 1240 e câmera de 50 MP com sensor Sony.

Para adquirir o aparelho basta acessar o site da loja online da própria empresa e escolher dentre as três opções de cores. O modelo com carregamento ultrarrápido de 256 GB de armazenamento está disponível por R$ 2.464 e o de 1 TB está disponível por R$ 2.695.

Além destes, também há a opção de adquirir o modelo mais barato, mas que conta com um carregador de 150 W, ou seja, um carregador que necessita de mais tempo até completar a carga. Nesse casos, os valores variam de R$ 1.925 e R$ 2.233.

