Sua conta de luz está cara? O problema pode ser este

O que muitos brasileiros têm reclamado e enfrentado nesses tempos é a conta de luz supercara, e mesmo alguns tentando economizar ainda sim está difícil no valor da conta diminuir desde a crise que enfrentamos na pandemia. De acordo com uma pesquisa financeira das famílias brasileiras, teve um levantamento de que entre 4 a cada 10 brasileiros já começou o ano de 2023 devendo valores da conta de luz.

Por isso, a família que deseja economizar na conta de luz deve ficar atento aos gastos que tem dentro de casa, pois dependendo de como a família agir ela consegue ter uma boa redução com ações que são simples para economizar. Quais são essas ações que fazem a conta vim mais barata no fim do mês?

O que pode fazer a conta de luz ficar mais cara?

Se você for parar e reparar dentro de casa existem vários fatores e vilões que podem subir o valor da conta de luz, e um dos principais é o ar-condicionado que puxa muita energia, por mais que hoje em dia existe a versão mais econômica. São vários eletrodomésticos que causam esse valor na conta, como por exemplo o chuveiro.

Segue abaixo alguns vilões que fazem a conta de luz ficar mais cara:

Fogão elétrico;

Ar-condicionado

Chuveiro

Videogame

Televisão

Aspirador de pó

Máquina de lavar roupa

Ferro de passar roupa

Forno de micro-ondas

Secadora de roupas

Torneira elétrica

Forno elétrico

Economizar no final do mês

O primeiro passo de todos é fazer uma análise dentro da sua casa e verificar qual eletrodoméstico qual puxa mais energia e tentar substituir por eletrodomésticos que são mais em conta e que tenha um melhor potencial energético, então antes de comprar algum é preciso ver a classe de eficiência.

Lembrando que todos os eletrodomésticos têm uma ficha ou até mesmo um adesivo que descreve todas as informações e qual a sua eficiência e são divididas por níveis:

Do A até E

E para quem não conhece, o A tem ótima eficiência já o E tem pouca, ou seja, quanto mais perto estiver do E, infelizmente mais o eletrodoméstico vai puxar energia.

Entretanto, também é uma dica que pode ser valiosa para todos é retirar os aparelhos da tomada quando não vão utilizar, o que ninguém imagina é que quando uma televisão está desligada, porém ligada na tomada ela também está gastando energia, essa prática é conhecida como consumo fantasma.

