Valor de 2ª via do RG impressiona e ASSUSTA os brasileiros

O governo tinha anunciado sobre o CIN – Carteira de Identificação Nacional – mas enquanto esse documento não se torna obrigatório são diversos brasileiros que continuam imitindo o RG – Registro Geral – como um dos principais documentos. Porém, o que está assustando a todos é quando se torna necessário emitir a 2º via do RG.

O valor está muito caro e assustando os brasileiros, para comprovar, o Jornal O Globo fez uma pesquisa para apurar nos estados brasileiros o preço que estava chegando e o mais caro que foi encontrado é no valor de R$ 200 para emitir a segunda via. Já em Minas Gerais o custo está chegando em R$ 100,74 neste ano de 2023.

A Polícia Civil, que é o órgão responsável por esse processo informou que esse aumento é automático e que está dentro do acordo de reajuste na unidade padrão fiscal do estado, para quem não conhece esse é o índice que serve para fazer a correção nas taxas estaduais.

O preço também assustou os moradores em Roraima, onde a segunda via do RG está chegando no valor de R$ 153,00 e no Mato Grosso o valor foi de R$ 188, ficando em primeiro lugar na lista dos valores da nova emissão as segundas vias do documento RG. Em contrapartida, o Sergipe e Piauí estão cobrando o valor de R$ 16,00 a R4 20,00.

Pessoas ficam sem documento por falta de dinheiro

Infelizmente, com esses preços em vários estados são diversos de brasileiros que ficam sem a emissão da segunda via do documento por falta de recursos financeiros, ou seja, o valor exorbitante está deixando as pessoas sem um documento que é de suma importância e que até hoje é usado para tudo como identificação, e assim o cidadão se torna invisível para o Estado.

Sem o RG a pessoa tem dificuldade para ter acesso a alguns serviços básicos, como por exemplo o atendimento de saúde e benefícios da assistência social. Os cidadãos de baixa renda também estão sofrendo para ter esse documento, pois a cada 10 anos é obrigatório a troca, mas para quem não sabe, é possível fazer essa segunda via sem pagar nada.

A pessoa de baixa renda pode ir pessoalmente até um CRAS e fazer a inscrição no CadÚnico para conseguir participar dos programas sociais do Governo Federal, para assim poder ficar livre dessa cobrança.

Substituição do RG

Em 2022, o Governo Federal fez anunciou que irá fazer uma substituição do RG pela CIN (Carteira de Identidade Nacional) nos próximos anos, e esse modelo será valido em todo território nacional e assim será unificado o número de Identificação dos cidadãos por meio do CPF – Cadastro de Pessoa Física.

Luiz Eduardo Ramos, que é o ministro da Secretaria Geral da Presidência da República informou “De forma gradativa, deixaremos de ter uma carteira de identidade para cada estado, são 26 estados e o Distrito Federal e cada um tem sua carteira e isso vai acabar e haverá uma identificação única do cidadão”.

