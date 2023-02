Grande presente para quem espera o NOVO Minha Casa Minha Vida

Um dos grandes programas sociais da parte do Governo está preste a voltar e ajudar as pessoas que têm o sonho de ter sua casa própria. Vai acontecer uma nova apresentação do programa Minha Casa Minha Vida nas próximas semanas. O presidente Lula (PT) está com previsão de recomeçar até o dia 15 de fevereiro e fazer uma entrega de 6.400 unidades habitacionais.

Jader Filho, ministro das Cidades, informou que esse plano será possível pois diversos conjuntos municipais estão quase concluídos. Se realmente isso acontecer nos próximos dias, a ideia central é que a cerimônia seja feita na cidade de Santo Amaro da Purificação, localizada na Bahia.

Essa reformulação é uma das mais aguardadas dos brasileiros e uma das primeiras medidas aguardadas para o governo, principalmente na atuação social, para quem não sabe, essa reformulação já está sendo prevista e analisada antes mesmo da volta do programa Bolsa Família com o pente-fino e também com a revisão junto com as prefeituras.

O que irá mudar no programa Minha Casa Minha Vida

Neste ano de 2023, o programa habitacional vai passar por algumas mudanças e a partir de agora vai passar a oferecer novos tipos de habitação. Segundo fontes que não foram reveladas, a ideia principal é que tenha pelo menos 3 desenhos modelos para a construção de uma moradia, e assim poderá ser construída dependendo do perfil da cidade e também de acordo com as necessidades das famílias que v]ao estar inscritas no programa.

E uma que está dentro das opções é um modelo de apartamento menor para famílias que tem somente duas pessoas. De acordo com o projeto, o aquecimento solar também pode ser uma opção variável, tudo vai depender do projeto.

Objetivo das mudanças no programa

O principal objetivo da mudança nesse programa é para melhorar as condições e opções dadas para as pessoas que serão beneficiadas com esse programa Minha Casa Minha Vida, que no caso passarão a ser vistos como clientes. O presidente Lula da Silva, falou na sua campanha que a sua prioridade era a reformulação desse programa.

Hoje em dia, o programa que financia imóveis valendo no máximo R4 96 mil para as casas consideradas Faixa 1 (que no caso são as famílias com renda bruta de até R$ 1.800 por mês), e o governo fica responsável por 90% do valor.

Tem vários técnicos que ainda estão avaliando esse novo teto, mas que, no entanto, deve ficar em torno de R$ 150 mil.

