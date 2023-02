Renda extra pelo Nubank? Descubra se isso é mesmo possível

Ter uma renda extra é a meta de vários brasileiros e agora, em mais uma nova grande atualização, o Nubank irá proporcionar essa facilidade para os seus usuários. E o melhor disso tudo, é que não será necessário indicar ninguém ou sair enviando seu código de usuário para os amigos. A renda extra será totalmente individualizada. Muitos brasileiros optam por ter uma renda além daquela mensal, a fim de realizar sonhos e ter uma estabilidade financeira. Entenda como irá funcionar.

Agora os usuários do Nubank terão acesso ao Tesouro Direto

A renda extra no caso em questão, é por intermédio de investimentos, mas fique tranquilo, pois você não precisará ter um capital grande para começar, com apenas R$ 30, você já consegue entrar nesse mundo tão vasto que é o mercado financeiro. A longo prazo, pequenos investimentos podem fazer toda diferença na sua vida.

Mas para quem já é do ramo pode se perguntar: “Mas o Nubank já permitia investimento no tesouro direto’. E sim, você está certo. Todavia, isso ocorria por intermédio da plataforma Nulnvest, agora, com essa nova atualização, os investimentos estarão disponíveis dentro do próprio aplicativo do banco, o que irá facilitar e democratizar mais ainda toda a operação.

A novidade chegou há pouco mais de 7 dias e já está fazendo bastante sucesso. Pois é mais uma opção que os clientes do banco digital terão para render o seu dinheiro. O recurso em questão, não foi liberado para todos os usuários, mas em breve, a tendência é que todos possam usar. O horário de funcionamento para investir, é em todos os dias úteis, das 09h30 da manhã até às 18h.

Quais categorias estão disponíveis para investimento?

No momento, o banco digital disponibilizou 4 categorias de investimento, a fim de agradar a todos os perfis de investidores. As categorias ligadas ao tesouro direto que estão disponíveis para investir são:

IPCA;

RendA+;

Selic;

Prefixado.

Cada categoria possui suas próprias peculiaridades. Por exemplo, no IPCA, o investimento estará ligado com a inflação. Ao passo que na Selic, o funcionamento é bastante parecido, todavia, o valor estará atrelado a taxa básica de juros da economia nacional. No RendA+, a opção que está liberada é para quem deseja ter um complemento em sua aposentadoria e o Prefixado, são títulos que os rendimentos são determinados no ato da contratação.

Tudo isso, de acordo com o próprio banco, é para completar a gama de serviços que já são oferecidos pelo banco, uma vez que o cliente ao entrar no aplicativo, já encontrará várias oportunidades de investimento.

