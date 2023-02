Inscrição para receber R$ 3.100 acaba nesta semana; confira

Conforme edital publicado no Diário Oficial da União no dia 31 de janeiro, grupos específicos de brasileiros podem receber R$ 3.100 do governo por mês, durante um ano.

Esse benefício, reconhecido como um dos mais relevantes do mundo dentro de sua categoria, é destinado a atletas de grande destaque e desempenho. Porém, quem deseja concorrer precisa agir rápido, uma vez que as inscrições estão prestes a serem encerradas.

Mais do que um benefício: trata-se de uma espécie de bolsa de incentivo, para que cada vez mais atletas brasileiros consigam se manter em suas atividades, sem que precisem se preocupar com os custos financeiros que a prática profissional de esportes tende a exigir.

Todos os detalhes, e datas, são informados na leitura a seguir.

Quem pode receber R$ 3.100

O primeiro ponto que deve ser enfatizado está ligado ao fato de quem não basta ser atleta para se inscrever e ter a chance de receber R$ 3.100.

O edital acima citado diz respeito aos pagamentos de 2023 do Bolsa Atleta e, portanto, irá contemplar aqueles atletas que se destacaram consideravelmente em competições esportivas nas quais concorreram em 2022.

O segundo ponto diz respeito ao valor, que na verdade se inicia em R$ 370 e pode chegar a R$ 3.100, a depender da categoria em que o atleta contemplado compete.

Tais categorias são:

Atleta de base

Atleta estudantil

Atleta nacional

Atleta internacional

Atleta olímpico/paraolímpico

Uma vez sendo aprovado, o atleta receberá 12 parcelas do valor correspondente à sua categoria. Ou seja: o Bolsa Atleta é pago durante um ano inteiro.

Detalhes sobre a inscrição referente a esse benefício

As inscrições para os atletas que desejam receber R$ 3.100 (ou valor correspondente) desse auxílio inovador se encerram oficialmente na próxima sexta-feira, 17 de fevereiro. E a boa notícia é que literalmente tudo relacionado a essa inscrição pode ser feito online, inclusive o envio de documentos.

Podem participar pessoas a partir de 14 anos de idade, desde que consideradas elegíveis pelas entidades de administração do esporte. E as etapas de todo o processo incluem:

Inscrição dos atletas, por meio do link esporte.gov.br ;

; Envio de toda a documentação exigida;

Validação dos documentos, por parte da Secretaria Especial do Esporte;

Publicação, no Diário Oficial da União, da lista dos selecionados;

Assinatura, por parte dos selecionados, do termo de adesão;

Início do pagamento das 12 parcelas do Bolsa Atleta.

O resultado oficial, com a lista de todos os escolhidos, poderá ser consultado do dia 11 até o dia 15 de abril, cabendo a cada atleta se atentar à assinatura acima citada, sem a qual o repasse do dinheiro não será feito.

É importante ressaltar, ainda, que mesmo quem for selecionado para receber R$ 3.100 (ou quantia proporcional à sua categoria) corre risco de perder a bolsa em casos de doping, por exemplo.

