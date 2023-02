Bolsa Família de março já tem data de pagamento! Valor de R$ 900 pode ser liberado

Os beneficiários que estão à espera do Bolsa Família de março terão uma grata surpresa financeira, de acordo com o que foi anunciado pelo novo presidente em exercício, Luiz Inácio Lula da Silva (Partido dos Trabalhadores – PT) recentemente.

Novas propostas relacionadas a este benefício social, por sinal, estão prestes a serem divulgadas, incluindo todas as regras que a família deverá seguir a fim de poder continuar recebendo o pagamento do respectivo valor ao qual tem direito.

O calendário dos repasses já foi disponibilizado, e já estará atrelado ao valor extra prometido por Lula durante sua campanha eleitoral em 2022.

Como será o pagamento do Bolsa Família de março

2023 começou com as famílias beneficiárias, que recebem repasse financeiro do Governo Federal, tendo acesso aos pagamentos normalmente: os repasses foram feitos em janeiro, e terão novo início agora, dia 13 de fevereiro (segunda-feira).

E, no que diz respeito ao Bolsa Família de março, são altas as expectativas:

Teoricamente, por sinal, o nome deste auxílio ainda é Auxílio Brasil, voltando a ser Bolsa Família justamente em março, quando novas regras (e vantagens para os beneficiários) entrarão em vigor.

De modo geral, as mudanças incluem um pagamento extra de R$ 150, para cada criança de no máximo 6 anos que faça parte do núcleo familiar. Famílias que tenham 2 crianças atendendo a essa faixa etária, portanto, receberão R$ 900 de repasse, uma vez que o valor do Bolsa Família propriamente dito é de R$ 600.

Porém, como já reforçado por Lula no último dia 06 (segunda-feira), os beneficiários deverão seguir as regras à risca, caso não queiram ser desenquadrados do programa social.

Essas regras incluem:

Garantir que as crianças tenham uma boa frequência escolar;

Garantir que as crianças estejam com todas as vacinas em dia (o atestado de vacinação precisa estar sempre atualizado);

Garantir que a mãe esteja fazendo os devidos acompanhamentos médicos, no caso de gravidez.

São regras extremamente simples, que entrarão em vigor juntos ao acréscimo de R$ 150 por criança após a realização de uma espécie de “pente-fino”, por meio do qual o Governo está identificando e bloqueando as famílias que estejam recebendo o benefício de forma indevida.

Para receber o Bolsa Família em março e nos outros meses, por sinal, será imprescindível, também, manter os dados cadastrais atualizados no CadÚnico.

Calendário de pagamento já está disponível

Segue, abaixo, o calendário do pagamento do Bolsa Família em março.

Lembrando que as datas são definidas de acordo com o número final do NIS:

NIS final 1: recebe dia 20/03

NIS final 2: recebe dia 21/03

NIS final 3: recebe dia 22/03

NIS final 4: recebe dia 23/03

NIS final 5: recebe dia 24/03

NIS final 6: recebe dia 27/03

NIS final 7: recebe dia 28/03

NIS final 8: recebe dia 29/03

NIS final 9: recebe dia 30/03

NIS final 0: recebe dia 31/03

