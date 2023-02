Aposentadoria: com qual idade você pode PARAR de trabalhar em 2023

Conseguir a tão sonhada aposentadoria é, sem sombra de dúvidas, o objetivo de qualquer cidadão brasileiro que contribua com o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), seja de forma “avulsa”, ou por meio de um trabalho com carteira assinada, por exemplo.

Aliás: fazer as devidas contribuições para a Previdência Social é basicamente a única forma de conseguir se aposentar, além de, claro, ter acesso a alguns auxílios quando necessário, enquanto a aposentadoria não chega.

É o caso da Licença Maternidade e do Auxílio Doença, por exemplo.

Mas, afinal: com quantos anos uma pessoa contribuinte pode parar de trabalhar definitivamente?

A resposta para essa pergunta, por sua vez, é intrinsecamente ligada ao ano de 2023, e no tópico abaixo é possível entender o motivo.

As regras relacionadas à aposentadoria merecem atenção constante

Para saber exatamente com quantos anos poderá deixar de trabalhar, tendo acesso à tão esperada aposentadoria, o contribuinte precisa, de fato, considerar as regras vigentes no ano corrente.

Ou seja: agora, em 2023, a idade de aposentadoria é diferente daquela por meio das quais foi possível se aposentar em 2022 ou 2021, da mesma forma que será diferente da idade de aposentadoria que os trabalhadores encontrarão em 2024.

E o motivo para isso é muito simples:

Desde 2019, por conta da polêmica Reforma da Previdência, os pré-requisitos atrelados à idade e ao tempo de contribuição mudam todos os anos.

São, ao todo, 5 modalidades relacionadas às regras de transição:

Por pontos; Por tempo de contribuição; Por idade progressiva; Por pedágio de 50%; Por pedágio de 100%.

De todas as modalidades, porém, somente as 3 primeiras têm passado por atualizações.

Veja também: Como solicitar o BPC? Quem tem direito ao benefício

Com que idade o cidadão poderá parar de trabalhar em 2023

Para que uma pessoa saiba com qual idade poderá obter a aposentadoria em 2023, portanto, é preciso que ela entenda as regras ligadas a cada uma das primeiras 3 modalidades acima.

Eis o cenário das regras para esse ano:

Idade para se aposentar por pontos

Um pouco mais difícil de entender, essa regra faz a soma do tempo de contribuição com a idade do contribuinte, a fim de determinar uma pontuação: em 2023, poderão se aposentar as mulheres que tenham 90 pontos e os homens que tenham 100 pontos.

Para fazer as contas da aposentadoria por pontos esse ano, e descobrir quantos pontos tem, o trabalhador deve considerar que os homens precisam ter 35 anos de contribuição, enquanto as mulheres devem ter 30.

Idade para se aposentar por tempo de contribuição

Voltada somente para quem trabalha na iniciativa privada, essa modalidade permite que os homens se aposentem com 65 anos esse ano, e as mulheres com 62.

Ambos, porém, devem ter pelo menos 15 anos de contribuição completos.

Idade para se aposentar por idade progressiva

Nessa modalidade, por fim, têm direito à aposentadoria os homens com pelo menos 35 anos de contribuição, e 63 anos de idade.

Para as mulheres, a idade é de 58 anos, dos quais 30 precisam ter sido como contribuinte.

Veja também: Novo empréstimo do Bolsa Família: Lula muda discurso