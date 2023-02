Ninguém te contou ainda! Novo preço do gás de cozinha é uma vitória?

Boa notícia! Neste mês de fevereiro começou a ser pago o Vale-Gás aos beneficiários do Governo Federal. Em paralelo – o preço do gás recuou e chegou a R$ 105 em algumas regiões brasileiras! Tornando-se uma grande vitória não somente a redução no preço do botijão de gás de 13kg, mas o valor pago no auxílio-gás que surpreendeu a todos! Veja a diferença abaixo e o valor pago aos brasileiros.

Botijão de 13kg fica mais barato em 2023

Com dados da ANP – Agência Nacional de Petróleo, o botijão de gás neste mês de fevereiro custou – em média, R$ 108,05. Reduzindo 24 centavos se comparado a semana passada. É válido lembrar que a média nacional do preço do botijão recuou mediante a redução dos valores na região Sudeste (-0,20%) e Nordeste (-0,71%).

Em contrapartida, o preço do botijão acabou subindo nas demais regiões brasileiras. 0,54% no Norte, 0,15% no Sul e 0,04% na região Centro-Oeste. As altas nos preços não afetaram o recuo na média nacional.

Com as alterações e novos valores: o preço médio de cada região também foi alterado.

Região: Norte;

Preço: R$ 117,78;

Preço: R$ 117,78; Região: Centro-Oeste;

Preço: R$ 113,17;

Preço: R$ 113,17; Região: Sul;

Preço: R$ 109,37;

Preço: R$ 109,37; Região: Nordeste;

Preço: R$ 107,59;

Preço: R$ 107,59; Região: Sudeste;

Preço: R$ 105,17.

Com destaque para a região sudeste do país – que por incrível que pareça – conta com botijões de 13kg por até R$ 105. Lembrando que nas demais regiões podem ser encontrados valores mais baixos ou altos – os índices acima tratam-se de uma média regional.

Segundo dados da ANP – o botijão de 13kg recuou seu preço em 18 dos 27 estados brasileiros! Com isso, entra o Vale-Gás. O preço é atualizado a cada bimestre com os dados da ANP.

Neste mês o valor pago surpreendeu a todos! Com o recuo nos valores do botijão as famílias precisaram colocar apenas alguns reais a mais a fim de conseguirem comprar o botijão de 13kg.

Leia mais: Como solicitar o Auxílio Gás em fevereiro? Pagamentos começam no sábado

Vale-Gás tem novo valor e surpreende a todos

Muitos brasileiros estavam na dúvida acerca do valor do Vale-Gás 2023. Não sabe-se ao certo se irá permanecer neste valor, mas em fevereiro o valor pago foi de 100% do valor referente ao botijão de 13kg. Dessa maneira, os brasileiros beneficiários do Vale-Gás receberam R$ 100.

Devido a baixa nos preços, muitos tiveram que colocar apenas R$ 10 a mais para adquirirem o gás de cozinha. Lembrando que alguns dos beneficiários que recebem o Bolsa Família e o Vale-Gás chegaram a receber até R$ 700!

As famílias que estiverem devidamente cadastradas no CadÚnico podem receber o Vale-Gás. Mensalmente é realizada uma varredura nos cadastros a fim de analisar as famílias que se encaixam nos padrões estipulados para o recebimento do Auxílio.

Portanto, a priori, o Vale-Gás iria arcar com 50% do valor do botijão de gás. Mediante uma medida da antiga Gestão – o valor passou a ser referente a 100% do preço do botijão de gás e espera-se que neste ano continue pelos primeiros bimestres de 2023.