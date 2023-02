R$ 500 para comemorar o Carnaval? Entenda o que o Nubank está oferecendo

Praticamente todos os brasileiros já começaram a comemorar o Carnaval. E, para boa parte desse público, surgiu a incrível possibilidade de curtir ainda mais, recebendo R$ 500 do Nubank para festejar sem ter que utilizar o próprio dinheiro.

Mas, será que isso realmente é verdade?

Diversas pessoas receberam mensagens sobre esse assunto no WhatsApp e seguiram o passo a passo solicitado para receber a quantia: mas será que o dinheiro realmente chegou a cair na conta bancária?

A seguir, entenda do que se trata tal oferta, e se você pode aproveitá-la caso também receba a mensagem em questão.

Nubank está oferecendo dinheiro para quem quer comemorar o Carnaval? Não é bem assim…

Quem quer comemorar o Carnaval sem nenhum tipo de preocupação esse ano deve se precaver financeiramente, a fim de não gastar mais do que deveria. Edeve, principalmente, ignorar toda e qualquer mensagem que receba no WhatsApp, informando que o Nubank está oferecendo R$ 500.

Isso por que tal mensagem nada mais é do que um golpe, que vem sido aplicado de modo a fazer com que os usuários do aplicativo de troca de mensagens cliquem em um link, por meio do qual, inocentemente, acabarão fornecendo algumas informações aos golpistas.

Tudo funciona da seguinte forma:

O usuário recebe uma mensagem informando que o Nubank está oferecendo um prêmio especial de Carnaval, e que para participar é preciso clicar no link disponibilizado e responder a um questionário.

O questionário propriamente dito é composto por poucas perguntas, sendo que uma delas é consideravelmente amadora, uma vez que questiona com que frequência a pessoa respondente compre os produtos do banco digital (diariamente, semanalmente, mensalmente ou anualmente), como se estivesse relacionada a uma loja ou algo similar.

Tendo respondido o questionário, a pessoa em questão precisa selecionar a “caixa” certa, onde estará o suposto dinheiro para comemorar o Carnaval, e precisará ainda divulgar o link para outras pessoas, além de informar seu endereço.

O dinheiro, obviamente, nunca é recebido. Mesmo porque, a mensagem que surge na tela também é amadora, informando que a pessoa ganhou R$ 500, separados em notas de R$ 100. Porém, caso de fato fosse ser repassado, o dinheiro entraria direto na conta da pessoa, fazendo com que o valor da cédula fosse indiferente.

Todo cuidado é pouco, quando se trata de internet e tecnologia

Os detalhes de amadorismo, como os mencionados acima, já são um claro sinal de que se trata de um golpe, e de que o Nubank não está oferecendo R$ 500 para quem vai comemorar o Carnaval.

Porém, tais detalhes costumam passar despercebidos, o que faz com que os cuidados tenham que ser ainda mais redobrados.

É preciso desconfiar, por exemplo, sempre que mensagens sobre promoções, ligadas à grandes empresas como o Nubank, chegarem por WhatsApp, pois empresas desse porte não se comunicam dessa forma, principalmente com quem não é cliente da marca. Os links também devem receber atenção: no caso do golpe em questão, trata-se de um link russo, o que obviamente é sinal de golpe.

