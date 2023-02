Gasolina no Brasil pode ser a mais cara do MUNDO? Entenda

A gasolina está em constante movimento, com muitos altos e baixos e assim está deixando o bolso do brasileiro confuso, pois a cada semana está tendo reajuste no litro. E, recentemente, o litro do diesel que está sendo vendido nas refinarias da Petrobras está em R$ 0,76, ou seja, está acima do internacional, e assim é indicado uma redução de 16,8% no preço do Brasil.

Consultoria StoneX

Segundo informações da consultoria StoneX que observaram as últimas cotações que foram coletadas na manhã de segunda-feira (6), StoneX disse que também é preciso um corte para a gasolina, pois a gasolina pela Petrobras está em R$ 0,38 mais cara que no mercado internacional, E esse fator pode levar uma diminuição de 11,6%.

Não é somente a consultoria StoneX que afirma que o preço da Petrobras está acima do mercado internacional com o PPI. Nesta última segunda (6), a Abicom – Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis – pensava que o diesel ta Petrobrás estava em 18% acima, e tem a necessidade de um corte de R$ 0,68 por litro, já para a gasolina a Abicom consegue ver que precisa de redução de 10% nas refinarias, e isso é igual um corte de R$ 0,29 por litro.

O CBIE – Centro Brasileiro de Infraestrutura e Energia – informou que o diesel da Petrobras está em 14,14% acima da paridade. E para quem não sabe, a gasolina no mercado interno está sendo vendida com um prêmio de 8,86% em comparação do mercado internacional.

Ajustes na gasolina

Como citado acima do texto, o valor da gasolina está passando por altos e baixos e o último reajuste do preço que a Petrobras fez foi no dia 25 de janeiro, que teve um aumento de R$ 0,23 no litro da gasolina, e nas distribuidoras a gasolina estava sendo vendida por R$ 3,31, então ao total teve uma alta de 7,46%.

O diesel também não ficou de fora, e foi vendido pelas refinarias sem reajuste desde o dia 7 de dezembro, quando litro passou para R$ 4,49 e depois um corte de 8,91%.

Presidente da companhia Jean Paul

Muitos brasileiros não sabem dessa informação, mas o valor que é vendido pela Petrobras, ou seja, todos os preços dos combustíveis são decididos pelo Jean Paul Prates que é o presidente da companhia junto com o diretor de comercialização e logística e o direito financeiro. E por fim, eles passam por uma supervisão de conselho de administração.

Mas é válido destacar que desde quando Jean Paul assumiu como novo presidente os preços não foram modificados, e na semana passada o presidente indicou novos diretores, no entanto eles ainda estão sendo avaliados e passando por testes internos antes mesmo de assumirem o cargo.

