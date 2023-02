23.000 VAGAS em cursos online e DE GRAÇA! Faetec abre inscrições

Os cursos online são uma ótima oportunidade para quem quer enriquecer o currículo de forma rápida, prática e sem precisar fazer grandes investimentos. Afinal, muitos deles, como os disponibilizados pela Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), são totalmente gratuitos.

E, para os interessados em crescer profissionalmente e/ou ingressar no mercado de trabalho garantindo mais oportunidades de trabalho, há uma ótima notícia: a Fundação está com as inscrições abertas para milhares de cursos de diversas áreas.

Mais detalhes são disponibilizados a seguir.

São dezenas de cursos online, nas mais diversas áreas

Ao todo, são exatamente 23.163 vagas, sendo 4.680 delas são para cursos online, ou seja: para quem possui interesse no ensino à distância, que compreende áreas como:

Inovação;

Assistente de contabilidade;

Assistente de logística;



Algumas formações, como a de eletricista instalador (que é uma das mais procuradas), massagista e assistente administrativo, por sua vez, são compostas por etapas presenciais, o que demanda que o aluno esteja presente no estado do Rio de Janeiro para participar das aulas.

São, no total, 8 áreas nas quais os cursos estão inseridos, sendo elas:

Informática

Beleza

Elétrica

Culinária

Esporte

Idiomas

Música

Indústria

Independentemente do curso escolhido, sendo parte dos cursos online oferecidos pela Faetec ou não, e independentemente também da área de estudos, é importante que o candidato preste a devida atenção às regras para a inscrição.

Isso por que os pré-requisitos tendem a variar: em alguns cursos a idade mínima para participação é de 18 anos, enquanto em outros podem participar pessoas que tenham pelo menos 15 anos de idade, por exemplo.

Outro ponto que merece atenção é o tempo de duração dos cursos: todos eles começarão no dia 27 de fevereiro, sendo que as aulas serão divididas para acontecerem no período de 20 semanas.

Como a inscrição para os cursos da Faetec deve ser feita

Todos os interessados em participar dos cursos online e presenciais da Fundação de Apoio à Escola Técnica precisam obrigatoriamente enviar suas inscrições até o prazo limite de 06 de fevereiro. Inscrição essa que é feita por meio do endereço web https://bityli.com/Yptoux.

Cumprida essa etapa, será hora de aguardar pelo sorteio oficial das vagas, a ser realizado no dia seguinte (07 de fevereiro) a fim de preencher todas as oportunidades disponibilizadas pela instituição. Os selecionados nessa etapa, por sua vez, deverão seguir com o processo de matrícula, que será iniciado no dia 08 de fevereiro e será encerrado no dia 13 do mesmo mês.

Ou seja: os prazos são todos muito próximos uns dos outros, valendo a pena acompanhar tudo atentamente.

Outra dica essencial diz respeito aos cursos em si: como já mencionado, é muito importante ler atentamente os pré-requisitos de cada um, bem como as informações gerais disponibilizadas no edital, a fim de realmente fazer uma boa escolha.

