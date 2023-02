Você tem? Moeda de 1 real vale bem mais do que se imagina

Não é de hoje que existem inúmeros brasileiros e até mesmo estrangeiros interessados em colecionar moedas nacionais. Há exemplares raros de moedas e células que participaram de testes ou meramente de uma baixa linha de produção – com isso, seu valor ultrapassou o estipulado. Tornando-se raros e consequentemente colecionável. Em geral, as moedas mais raras foram produzidas antes da chegada do século XXI, entrementes, é possível encontrar algumas raridades atuais! Uma moeda que está dando o que falar é um raro exemplar da famosa moeda de R$ 1. Veja abaixo o porquê do seu valor e quais suas atribuições.

Moeda de R$ 1 pode valer até 10.000x mais!

Geralmente as moedas de R$ 1 são escolhidas para homenagens. Como foi o caso das Olímpiadas brasileiras – que tiveram suas modalidades inscritas nas moedas de R$ 1 que foram distribuídas pelo país. É válido ressaltar que todo o dinheiro brasileiro é produzido pela Casa da Moeda.

Essa moeda de R$ 1 tão valiosa possui abaixo do seu valor – uma pequena letra P. Que diferente de outras moedas, não trata-se de um erro aleatório, mas de algo intencional – aumentando ainda mais o seu valor comercial. Essa letra inicial significa “prova de cunho”.

Com isso, os responsáveis queriam confirmar que a moeda havia sido produzida pela entidade e tinha uma qualidade superior as demais. O que ninguém sabia é que essa moeda não deveria ter sido comercializada! Mas de alguma maneira acabou parando nas mãos de colecionadores nacionais.

Há outras moedas/cédulas que possui erros não intencionais que vale muito! Como é o caso da cédula de R$ 50 que não possui a frase “Deus seja louvado”. Entrementes, é válido ressaltar que erros não intencionais valorizam ainda mais a moeda!

Qual o valor da moeda? Como vendê-la?

Em média, colecionadores estão dispostos a pagar por essa rara moeda – que tudo indica que teve menos de 300 unidades produzidas, o valor de até R$ 10 mil reais! Podendo varia para mais ou para menos. É possível até mesmo levar a raridade para leilões e conseguir até o dobro da quantia imaginada.

Essa estimativa não possui qualquer relação com o site Notícias da Manhã – é fruto de pesquisas na internet a fim de informar nossos leitores o valor base que essas moedas são comercializadas. É possível vender essas moedas em grupos do Facebook, Mercado Livre ou leilões. Sendo importante que o vendedor identifique os meios legais e seguros de realizar a venda.

Uma moeda possui seu valor mediante alguns critérios. Deixando de lado a sua raridade: o estado de conservação da moeda é crucial para identificar o seu real valor. Visto que moedas raras que estão em mau estado de conservação podem perder o seu valor em mais de 50%. Portanto, a quem tem itens raros: é recomendado deixá-los sempre guardados e bem conservados.

E então, já olhou na carteira? Vai que dá!