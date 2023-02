Estes são os signos que colecionam CRÍTICAS dos outros

A Astrologia pode até mesmo ser entendida como subjetiva, no entanto, é inegável que alguns traços são mais pertinentes que outros a depender da configuração de cada Mapa Astral, representação bastante particular e específica de cada um.

Nesse sentido, você sabia que o seu Mapa Astral não é definido apenas a partir do seu signo solar? Muito mais do que isso, ele reúne uma série de dados no qual pode-se extrair informações completas acerca da posição dos outros planetas, casas e elementos, por exemplo, essenciais para dizer mais precisamente sobre a personalidade e, até mesmo, destino de uma pessoa.

Dentre os 12 signos do zodíaco, apesar de muitas características positivas serem ressaltadas, existem aquelas que são bastante julgadas, somando críticas aos nativos de alguns deles. Sendo assim, veja a seguir como entender melhor os aspectos da Astrologia e descubra quais são os signos conhecidos por colecionarem muitas críticas.

Astrologia

A Astrologia vai muito além de ser apenas uma pseudociência, visto que ela se qualifica como uma tradição milenar que acredita que as posições dos corpos celestes, sobretudo dos planetas e constelações, e sua influência sobre a Terra podem ser usadas para entender e prever as tendências e eventos na vida humana, incluindo a personalidade, relacionamentos, carreira e destino.

Cada signo astrológico (são 12 ao todo) é associado a uma determinada posição dos corpos celestes e se acredita que esses signos influenciam a vida de uma pessoa. No entanto, é importante lembrar que a Astrologia não é uma ciência comprovada e que seus princípios são amplamente considerados como pseudocientíficos pela comunidade científica, justamente por sua subjetividade.

Entendendo o Mapa Astral

Um Mapa Astral é uma representação gráfica da posição dos planetas, signos e casas zodiacais no momento do nascimento de uma pessoa. É usado na Astrologia para entender a influência astrológica dos corpos celestes na vida dessa pessoa.

Sendo assim, para entender um Mapa Astral, é necessário ter conhecimentos básicos sobre Astrologia, incluindo o significado dos elementos anteriormente citados. Dessa forma, a boa notícia é que estas informações podem ser encontradas facilmente pela internet, bem como ver seu mapa completo gratuitamente, basta fornecer dados como nome, local e data de nascimento.

Feito isso, apesar de parecer um pouco confuso, aqui estão alguns passos básicos para entender um Mapa Astral:

Verifique a posição do Sol: o Sol é o centro do Mapa Astral e seu signo zodiacal indica a personalidade dominante da pessoa. Verifique a posição dos planetas: cada planeta está associado a uma área da vida, como relacionamentos, carreira e saúde. A posição de cada planeta indica sua influência nessas áreas da vida. Verifique a posição das casas astrológicas: as casas representam diferentes áreas da vida, como casa, família, carreira e vida pessoal. A posição dos planetas dentro das casas astrológicas indica sua influência específica em cada área da vida. Verifique aspectos planetários: os aspectos planetários são relações angulares entre os planetas e podem indicar as influências positivas ou negativas que os planetas têm uns sobre os outros.

Além disso, lembre-se de que o Mapa Astral é apenas uma ferramenta de interpretação e que sua validade e precisão são amplamente questionadas pela comunidade científica. No entanto, é válido se divertir com as informações e entender um pouco mais sobre comportamento a partir delas.

Lista: os signos que mais atraem críticas

Agora que já entendemos melhor sobre como a Astrologia funciona, é possível relacionar determinadas características predominantes a seus respectivos signos, apesar de não ser uma regra.

Nesse cenário, alguns deles ficam mais evidentes que outros quando o assunto diz respeito às características negativas que chamam atenção por serem bastante influentes. Confira abaixo quais são esses signos:

Áries

O primeiro da lista é o signo de Áries que, conhecidos como explosivos demais, acabam afastando as outras pessoas. No entanto, além de briguentos, os arianos podem ser entendidos como pessoas que gostam de impor sua verdade própria, causando desconforto aos demais.

Gêmeos

Não é surpresa para ninguém que os nativos de Gêmeos são bastante criticados. Isso porque eles podem ser vistos como fofoqueiros e pouco confiáveis. Além disso, eles podem ser um pouco inconstantes, atraindo ainda mais críticas.

Leão

Por fim, Leão entra na lista para fechar este top 3 por um motivo bem simples: este signo é visto como mandões e metidos. Dessa forma, seja por intimidação ou por incômodo, os outros signos tendem a criticar bastante os leoninos por demonstrarem confiança exagerada em si mesmos. Mas será mesmo essa uma característica ruim?