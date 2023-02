Horóscopo: eles mudam de ideia no amor com facilidade

De acordo com a Astrologia, tradição milenar que indica a força dos corpos celestes sobre a personalidade, gostos e, até mesmo, destino, as características astrológicas dos signos são consideradas influentes também nas relações amorosas e na forma com que cada um se dispõe quando o assunto é amor romântico.

Isso porque cada signo tem uma personalidade e valores únicos, o que pode afetar a maneira como uma pessoa se comporta e se relaciona com os outros indivíduos. Nesse mesmo sentido, alguns signos podem ser considerados um tanto quanto inconstantes no amor, permitindo que seus interesses amorosos se modifiquem com uma certa facilidade.

Sendo assim, entenda um pouco mais sobre quais são as relações entre astrologia e personalidade a seguir e descubra se o seu signo faz parte da lista daqueles que possuem mais facilidade de mudar de ideia no amor.

Como saber qual é meu signo?

Antes de mais nada, você sabe, afinal, qual é o seu signo e como ele é definido? Apesar da astrologia ir bem além do signo principal de uma pessoa, o chamado signo solar, é bom que comecemos por aí antes de entender todo o resto.

O signo solar é uma forma de determinar a posição do sol no momento do nascimento de uma pessoa, no qual se é calculado a partir de dados como data, hora e localização geográfica no momento exato do nascimento.

Dessa forma, os signos solares são baseados em 12 divisões iguais do zodíaco, cada uma correspondendo a uma constelação diferente. Seu significado é usado para prever ou descrever as características mais gerais da personalidade e tendências astrológicas de uma pessoa.

Para descobrir qual é o seu, basta conferir o signo indicado de acordo com a sua data de nascimento. Segue a lista:

Aquário: 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Peixes: 19 de fevereiro a 20 de março

Áries: 21 de março a 19 de abril

Touro: 20 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 19 de janeiro

Apesar do signo solar ser o principal e mais geral, é válido ressaltar que as características astrológicas a cada signo são apenas uma generalização e que a personalidade de uma pessoa pode ser influenciada por muitos outros fatores, dentre os quais presentes no Mapa Astral.

O que é um Mapa Astral?

Apesar de até parecer difícil de ser entendido de primeira vista, na verdade, com algumas referências básicas, é fácil entender quais são as informações fornecidas pelo seu Mapa Astral, representação gráfica esta definida a partir do momento do nascimento de uma pessoa, funcionando como uma espécie de desenho que consta a posição exata dos planetas, signos e casas zodiacais presentes no céu.

Dessa forma, é possível gerar o seu mapa pela internet de forma gratuita através de sites como Astrolink (https://www.astrolink.com.br/) e Personare (personare.com.br/astrologia/mapa-astral), por exemplo, basta fornecer informações básicas como nome, local, data e horário do seu nascimento ou da pessoa pretendida.

Feito isso, com o mapa pronto, já é possível desbravá-lo e buscar todos os aspectos que envolvem a sua construção e, fazendo paralelos com as descrições de cada elemento, entender melhor sobre as próprias características, bem como as tendências que cada signo influenciam a forma como se pensa, age e se relaciona com o mundo ao seu redor.

Lista: os signos que podem mudar de ideia com facilidade no amor

Como anteriormente mencionado, alguns signos podem ser considerados inconstantes no amor, ou seja, podem ter dificuldades em manter relacionamentos a longo prazo. Veja quais são estes que estão geralmente associados a essa característica:

Gêmeos: este signo é conhecido por ser muito curioso e gostar de experimentar coisas novas, o que pode torná-lo propenso a buscar relacionamentos com muitos parceiros diferentes Aquário: este signo é conhecido por ser independente e gostar de seguir seu próprio caminho, o que pode ser desafiador para relacionamentos a longo prazo Sagitário: este signo é conhecido por ser aventureiro e independente, e pode ter dificuldades em se comprometer com um relacionamento a longo prazo

Apesar das definições gerais, é importante lembrar que cada pessoa é única e que a Astrologia é apenas uma ferramenta para entender as tendências gerais de comportamento associadas a cada signo. Dessa forma, muitos fatores, incluindo aqueles externos, como educação, criação e escolhas pessoais, influenciam o comportamento amoroso de uma pessoa.