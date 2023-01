11 serviços gratuitos do DETRAN estão no WhatsApp; confira

Os serviços gratuitos do Detran são acessados por inúmeros proprietários de veículos e por motoristas do Brasil inteiro. E a boa notícia é que recentemente quem é do estado de São Paulo passou a contar com uma alternativa a mais para ter acesso aos principais serviços oferecidos por esse órgão.

Trata-se de um número de WhatsApp exclusivo, voltado unicamente para algumas das solicitações mais comuns feitas quase que diariamente, como licenciamento do veículo e renovação da Carteira Nacional de Habilitação.

Tudo funciona de forma extremamente simples e intuitiva, como explicado por meio da leitura a seguir.

Quais serviços gratuitos do Detran podem ser solicitados pelo WhatsApp

É oficial: o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran SP)agora também está disponível no aplicativo WhatsApp, para tornar ainda mais prática a rotina de quem precisa recorrer ao órgão para solicitar serviços diversos.

Aliás: são, ao todo, 11 serviços que agora estarão literalmente na palma da mão, sendo que, até o anúncio desta novidade, eles precisavam ser solicitados pelo Poupatempo (via portal, aplicativo ou presencial) ou pelos respectivos portais do Detran de São Paulo.

Eles estão diretamente ligados aos veículos em si e à Carteira Nacional de Habilitação.

Abaixo, a lista oficial destes serviços:

Consulta dos pontos da CNH;

Licenciamento digital do veículo;

Renovação da CNH;

Pesquisa de possíveis débitos veiculares em aberto;

Alteração do endereço que consta na CNH;

Realização de transferência veicular;

Solicitação da segunda via da CNH;

Rebaixamento da categoria que consta na CNH;

Início da suspensão da CNH;

Alteração de dados diversos da CNH.

Segundo o diretor-presidente deste órgão em São Paulo, Neto Mascellani, a oferta destes serviços gratuitos do Detran ficarão disponível todos os dias da semana, 24 horas por dia, de forma a oferecer um atendimento ágil e sem burocracia.

O que fazer para utilizar esta nova funcionalidade

O primeiro passo para poder utilizar os serviços gratuitos do Detran SP diretamente pelo WhatsApp é salvar o respectivo contato, por meio do número (11) 2178 9494. Caso esteja visitando o portal, o usuário poderá clicar no link que o levará direto para o aplicativo de mensagens.

E o melhor é que logo após o envio da primeira mensagem o atendimento, que é automatizado, já irá começar: haverá um retorno automático, a fim de gerar um direcionamento para a categoria certa de serviços (veículos ou CNH).

O usuário então faz sua escolha e, diante de todos os serviços que surgirão em sua tela, deverá selecionar o número do serviço que realmente está buscando.

Vale frisar, porém, que o próximo passo será clicar em um link que levará para uma página externa, mais especificamente a página do login.sp, para que algumas informações sejam confirmadas.

O cidadão que já possui cadastro poderá logar normalmente, ou clicar na opção “Esqueceu a Senha” para recuperá-la. Já quem ainda não possui cadastro poderá fazê-lo no mesmo instante.

