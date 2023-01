Quanto os brothers recebem para ficar no BBB 2023?

Todo início de ano o BBB – Big Brother Brasil – é muito comentado pelos brasileiros pois é um dos maiores reality da TV, e o que muitos desejam saber é qual o valor que é pago para os participantes e impressionaram pois não são altos, e mais, esse repasse de dinheiro que é feito para os brothers é parcelado, pois irá depender de quantos meses o participante vai ficar na casa mais vigiada no Brasil.

Milhares de pessoas tentam a sorte de entrar no BBB pois lá dentro grandes portas de empregos podam se abrir e também parcerias.

Cachê dos participantes do BBB

O valor do cachê dos BBB não é algo que muitas pessoas comentam e sim o prêmio final, no entanto, essa notícia vazou na imprensa e não trouxe animação ao saber do valor do cachê que eles recebem por ficar na casa mais vigiada.

Vamos combinar que nessa época a TV Globo ganha muito em cima desse reality, pois é um verdadeiro sucesso, com todas as programadas, parceiras e patrocínios, e assim eles oferecem o prêmio final para o ganhar do BBB o valor de R$ 1,5 milhão, no entanto, esse preço não chega nem perto do que a emissora lucra com o programa.

Mas a curiosidade é para saber o valor do cachê por pessoa para ficar na casa. Em 2020 o BBB começou a trazer no programa as pipocas que são os inscritos e camarotes que são os famosos convidados pela emissora, ou seja, análise do publicou mudou, agora eles acreditam que para participar do programa eles precisam aceitar e o cachê deve compensar, principalmente para os famosos.

Jornalista revela o valor do cachê do BBB

O jornalista Léo Dias, fez uma pesquisa e divulgou qual o valor do cachê dos participantes do BBB, o quanto eles recebem para entrar na casa, e a notícia é que o valor deixou todos de queixo caído pois é menor do que o esperado, por se tratar de uma grande emissora.

Na categoria do grupo Camarote, os participantes recebem o valor de R$ 30 mil para poder participar do reality, e esse valor é parcelado em até 4 vezes, e a primeira parcela é paga no mês de fevereiro, e depois em março, abril e maio o valor de R$ 5 mil.

Já na categoria das pipocas, os participantes ganham um cachê de R$ 4 mil que também é divido em 4 vezes, ou seja, 4 parcelas de R$ 1.000 pagas entre os meses de fevereiro e maio, eles também ganham um valor de R$ 500 por cada semana que ficarem no jogo.

