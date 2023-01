Manutenção do carro: descubra o que não passa de MITO

Sempre é bom lavar roupa sujo em início de ano, né? Saber o que deve ser feito na casa, automóveis, etc. Entrementes, quando o assunto é manutenção do carro – há alguns mitos existentes que são meras falácias! Bem como calibrar os pneus, trocar pastilhas, etc. Veja abaixo algumas verdades (ou nem tão verdades) que você não sabia.

Alguns mitos (e verdades) sobre manutenção de carro que muitos acreditam!

Há um grande índice de condutores que são praticamente analfabetos automotivos. Com isso, acabam sem entender praticamente nada sobre carros, motos, etc. Ficando à mercê dos mecânicos e torcendo para que eles tenham caráter e não queiram tirar vantagens dessa falta de conhecimento. Com isso, conhecer alguns mitos e verdades acerca da manutenção preventiva/diária dos automóveis é de suma importância! Abaixo estão os principais mitos sobre carros que poucos conhecem.

É preciso trocar pastilhas e disco de freio ao mesmo tempo?

Não! É mito ser obrigatório realizar a troca da pastilha e disco de freio juntos. Visto que o desgaste de ambas as peças acontecem em períodos diferentes. Portanto, não é obrigatório completar a troca em conjunto – apenas se for o caso. Aliás, caso o mecânico ‘obrigue’ a troca sem necessidade – enquadra-se em crime contra o Código do Consumidor, envolvendo venda casada. Fique atento.

Forçar aceleração antes de desligar ajuda o carro a pegar mais rápido depois?

Antes do último uso, muitas pessoas acabam acelerando o carro pra valer! Justificando que isso irá agilizar que o carro pegue no próximo dia. Mas isso não passa de um grande mito. Embora a prática faça com que uma pequena quantidade de combustível seja acumulada, isso pode acabar prejudicando o óleo – visto que a gasolina acaba escorrendo pelo cárter.

É sempre bom ‘passar do limite’ e completar o tanque a mais

Mito! O correto é deixar sempre o tanque cheio, mas no limite estipulado pelo fabricante. Jamais o carro deve ser abastecido acima do seu limite, visto que isso pode prejudicar o automóvel e principalmente desperdiçar combustível. Entrementes, completar o tanque sempre que necessário é um excelente método para economizar gasolina.

Combustível aditivado limpa o motor?

Sim! Há um motivo para aqueles centavos a mais nos valores. Os combustíveis aditivados possuem em sua composição uma espécie de produto de limpeza – que auxilia na limpeza das partes mais internas do motor do veículo. Com isso, ele ganha mais autonomia e obtém um desempenho muito melhor.

Calibrar os pneus ‘frios’ é melhor?

Sim! Muitas pessoas preferem calibrar os pneus pela manhã enquanto eles ainda estão frios e isso é pura verdade. Já que após eles rodarem muito, acabam esquentando mais e se dilatando mediante o calor. Desse modo, quando ocorre a calibragem dos pneus – há uma falsa impressão de que eles estão devidamente cheios, prejudicando a calibração.