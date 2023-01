Doenças mentais dão direito à PENSÃO do INSS; veja quais

O INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – é um dos órgãos mais conhecidos no Brasil que cuida da parte de benefícios para pensionistas, aposentados, e entre eles também estão as pessoas que possuem algum tipo de doença mental (mas é somente quando essa doença chega a te atrapalhar e a comprometer o seu trabalho, seja permanente ou temporariamente), ou seja, assim o INSS consegue dar um auxílio para essa pessoa por incapacidade.

Muitas pessoas não sabem muito sobre esse ponto, por isso vamos listar abaixo algumas doenças que são válidas no INSS para que assim consigam receber esse benefício, verifique:

Transtorno depressivo

Transtorno afetivo bipolar

Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas

“Reações ao” estresse” grave e transtornos de “adaptação”

Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool

Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de cocaína ou de substâncias entorpecentes

Esquizofrenia

Episódios depressivos

É válido ressaltar que essas doenças que foram citadas acima são necessárias que no caso do trabalhador, essa doença o incapacite de exercer a sua atividade de forma definitiva, o Instituto Nacional do Seguro Social pode até mesmo considerar o caso como uma incapacidade permanente, que por nós é conhecida como aposentadoria por invalidez, ou seja, é necessário mostrar comprovação médica, então citar apenas que está doente.

Requisitos do INSS por incapacidade

Esse procedimento precisa de umas etapas ao qual a pessoa que deseja receber o benefício do INSS referente a alguma doença ou saúde mental, é preciso que ele passe por uma perícia médica para assim poder atestar o seu grau de capacidade em exercer a atividade do trabalho, e definir se é temporária ou definitiva.

Se por acaso for capacidade temporária, a pessoa recebe o auxílio-doença, já em casos de permanente, é o auxílio por invalidez. E somente a perícia vai poder indicar qual a situação da pessoa.

É muito importante destacar pois muitos não sabem, que também é uma exigência do INSS que o assegurado tenha ao menos 12 meses de contribuição junto a previdência, caso contrário, em casos como esse de doenças graves que interrompam o trabalhador em seu serviço, ele tem que fazer outro procedimento para a contribuição, segue os passos para pedir esse benefício

1 passo – Entre no aplicativo Meu INSS ou no site

2 passo – Clique na opção “Novo Pedido”

3 passo – Escreva o nome do serviço que você deseja, se caso for temporário escreva auxílio doença, em casos de perrimamente, auxílio por invalidez

4 passo – Segue todas as instruções que vai aparecer na tela

