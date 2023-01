A memória anda mal? Nova ferramenta do WhatsApp ajudará

O aplicativo WhatsApp sempre está surpreendendo com as novas ferramentas que ele vem lançando para seus usuários, e dessa vez vai ajudar aquelas pessoas que são esquecidas e terá como conversar com você mesma dentro da plataforma, ou seja, você pode fazer anotações e guardar arquivos.

A plataforma já vem sendo testada há algum tempo e agora já está disponível para todos usarem, agora você pode ter uma conversa com você mesma, e guardar tudo lá para não esquecer. Pois hoje em dia tem tanta coisa que fazemos em 24 horas que é necessário anotar, a cada dia que passa a vida do brasileiro vai ficando mais corrida.

E para complementar, a plataforma do WhatsApp já compartilhou que está criando novas funções que ainda serão lançadas neste ano de 2023, e que vão surpreender os usuários, uma delas é a possibilidade de o usuário editar a mensagem logo depois que enviou, assim não precisará ficar apagando mais.

Conversar com você mesmo no WhatsApp

Antes a pessoa já conseguia fazer isso pelo WhatsApp, só que era necessário criar um grupo com outra pessoa e depois tirar aquela pessoa do grupo para ficar só você, e assim formar o famoso grupo de anotações. Mas agora com essa novidade do WhatsApp, já tem no seu contato o seu número adicionado e basta somente iniciar uma conversa.

Veja como achar essa função no seu WhatsApp:

1 – Entre no aplicativo

2 – Clique para iniciar uma conversa

3 – Procure o seu nome na sua lista de contatos

4 – Selecione e inicia uma conversa com você mesma

Se por acaso acontecer de o seu contato não aparecer como opção na lista, é necessário ir até o sistema operacional e verificar se o seu WhatsApp está pedindo alguma atualização. Tem casos de alguns pode se atualizar sozinho, já outros é sempre bom ficar de olho se tem alguma atualização que ainda não fez download.

Veja também: Macetes do WhatsApp que você PRECISA conhecer

Funções que poderão ser lançadas ainda em 2023

Por mais que o WhatsApp esteja em constante atualização para dar melhor condição de navegação aos seus usuários, o que muitos esperam a notícia que a própria plataforma compartilhou da opção de editar mensagens já enviadas e a criação de pasta para organizar as figurinhas (que é um sucesso nas conversas).

As figurinhas viraram uma nova forma de comunicação, afinal, você consegue expressar mais do que apenas escrever, e isso virou um sucesso, e para não ficar somente nisso, a plataforma deseja criar uma pasta de organização, pois os usuários salvam muitas figurinhas diariamente.

Veja também: ÚLTIMA HORA: 6 golpes em ALTA no WhatsApp