Você deveria jogar SAL GROSSO nos OVOS assim que chega do mercado

O sal grosso já é um grande conhecido das famílias brasileiras, principalmente aquelas que amam fazer um churrasco. Logo, é muito raro encontrar uma casa na qual não tenha ao menos um pacote deste produto maravilhoso.

Ocorre, porém, que esse tipo de sal possui funcionalidades que, na cozinha, vão muito além do tempero de carnes, por exemplo: ele é, ainda, ótimo para ser jogado sobre os ovos que compramos com frequência no supermercado.

Essa afirmação pode parecer absurda para algumas pessoas, porém a prática de jogar sal grosso sobre os ovos existe há décadas, e quem a conhece atualmente provavelmente obteve tal conhecimento por meio de um avô ou avó.

A seguir, mais detalhes sobre o assunto, incluindo a explicação sobre por que ovos e sal grosso combinam tanto.

No que consiste a técnica de cobrir os ovos com sal

Explicando de forma extremamente direta e resumida, está técnica consiste basicamente em uma iniciativa de manter os ovos preservados por muito mais tempo!

Dentro de casa, há quem os guarde diretamente na geladeira, ou sobre alguma bancada fresca, como normalmente são encontrados no supermercado. Porém, principalmente nesse segundo caso, não é raro que eles estraguem com certa rapidez.

Mas, a partir do momento que se joga sal grosso sobre eles, esta pode ser uma preocupação a menos para qualquer dona de casa, uma vez que o sal, neste “formato”, higroscópico e hipertônico.

O que significa que, além de se encaixar perfeitamente entre todos os ovos, ele não permite que nenhuma bactéria sobreviva ao redor deles.

Como, e quando, isso deve ser feito

E o processo de manter os ovos conservados utilizando sal grosso não poderia ser mais simples.

O passo a passo inclui:

Colocar os ovos em uma tigela (preferencialmente de vidro) no qual eles caibam perfeitamente;

Polvilhar o sal grosso sobre eles de forma muito generosa, sempre prestando atenção para que as cascas e os espaços entre eles sejam cobertos;

Colocar a tigela em um local que não receba luz externa e calor.

Lembrando que, feito isso, não é necessário cobrir a tigela com nenhum tipo de produto, como plástico filme. Afinal, os ovos já estarão naturalmente protegidos pelo sal grosso.

E, para quem tem dúvidas sobre quando, afinal, essa técnica deve ser utilizada, aí vai a resposta: é possível aderir a ela sempre que a geladeira estiver quebrada ou com pouco espaço. Inclusive, tal técnica é utilizada há décadas justamente por pessoas que não possuem geladeira em casa.

O mais importante, de qualquer forma, é começar o processo logo depois de chegar do supermercado.

Assim, todos os ovos de fato terão uma vida útil muito maior, ficando intactos e saborosos por muito mais tempo!

