Quem recebeu Bolsa Família por engano vai ter que DEVOLVER o dinheiro?

Os novos valores do Bolsa Família ainda não começaram ser repassados porque o Governo está preparando uma revisão no benefício. Isto é, pente-fino no número de beneficiários. Mais de 10 milhões de brasileiros estão com o cadastro irregular ou com suspeita de fraudes. Sendo mais de 05 milhões referentes a famílias unipessoais. E quem recebeu o benefício de maneira fraudulenta? Deverá devolver o dinheiro? Veja isso e muito mais abaixo!

Bolsa Família 2023

Logo após a entrada do novo Governo, o presidente Lula (PT) anunciou que iria manter as parcelas de R$ 600 com adicional de R$ 150. Entretanto, antes disso ser colocado em prática – iria ocorrer uma revisão do benefício.

Em razão da pandemia, as concessões tornam-se mais fáceis. Além de grande parte ter sido realizada pela internet. Visto que o programa sucede o antigo Auxílio Brasil. Desse modo, espera-se que haja o veto de milhões de cadastros.

Já que vários beneficiários estão recebendo o benefício de maneira não formal, ou seja, não estão dentro dos requisitos exigidos. Sendo válido ressaltar que o benefício é destinado a famílias que vivem sob condições de pobreza ou extrema pobreza.

Não ultrapassando a renda máxima de R$ 210 per capita. Entrementes, há milhares de cadastros que não estão atualizados – ou seja, com as informações fraudadas. Com isso, o Governo conta com o auxílio dos estados e municípios para futuros mutirões – no qual serão responsáveis por atualizar os dados do programa.

Com isso, os cadastros irregulares serão suspensos – bem como as famílias unipessoais que não comprovarem seu devido enquadramento no programa. Com isso, os atuais cadastros terão seus históricos puxados – a fim de verificar há quanto tempo estão recebendo o benefício indevidamente.

Quais ações serão tomadas? Será necessário a devolução da quantia?

Antes de tudo, os cadastros serão suspensos. Com isso, o beneficiário não irá mais receber a quantia mensal. Que de acordo com fontes oficiais – deverá ser posto em prática a partir de Março. Sendo válido ressaltar, que a atual gestão assinou a Medida Provisória – que prorroga por mais um tempo o Auxílio Brasil, a fim de dar mais tempo para ajustes no Bolsa Família.

Desse modo, os beneficiários que estão com o cadastro irregular e que receberam nos últimos meses os pagamentos indevidos – terão o seu cadastro bloqueado. Há alguns meses atrás, aconteceu o pente-fino no Auxílio Emergencial e muitas pessoas tiveram que devolver as quantias.

Até agora, nada acerca do ressarcimento das quantias obtidas foi divulgado. Portanto, pode-se afirmar que o Governo ainda não colocou essa hipótese na mesa. Entrementes, também não descartou. Mais de 10 milhões de pessoas irão ser vedadas pela medida de revisão do Governo.

Portanto, até o mês de março todos os cadastros serão revisados – e então, o benefício de até R$ 900 poderá ser repassado aos demais brasileiros beneficiários do programa.