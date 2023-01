LIBERADO saque de R$ 6 mil no FGTS para estas cidades

Todo mundo conhece que o FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – é um dos direitos que o trabalho tem que exercem atividade remunerada CLT – Consolidação das Leis do Trabalho. Ou seja, quando o trabalhador é mandado embora ele tem esse dinheiro como um fundo de reserva para não sair sem nada.

O foco do FGTS é esse, quando ele foi criado a intenção é para poder oferecer uma proteção financeira aos trabalhadores, pois quando é demitido sem justa causa, tem o direito de resgatar o dinheiro por todo o tempo trabalhado na empresa, lembrando que esse direito é somente para pessoas que trabalham registrada.

Ou seja, o chefe da empresa tem a responsabilidade de mensalmente depositar em uma conta específica do trabalhador 8% do salário, e assim é abastecido todo mês. Por mais que esse saque seja conhecido, existem outros saques da modalidade FGTS em que o trabalhador pode optar, como por exemplo: saque-rescisão, saque-aniversário, mas agora o que está dando a falar é a modalidade em que algumas cidades estão liberadas para deixar o cidadão sacar até R$ 6 mil desse dinheiro.

Cidades que estão liberando saques do FGTS de R$ 6 mil

Vamos explicar o que essa modalidade quer dizer, pois está dando muito o que falar e vários brasileiros estão na dúvida se podem pegar os R$ 6 mil da conta. Esse saque do FGTS é do saque calamidade ou saque emergencial, ou seja, o trabalhador tem direito de sacar em casos extremos de calamidade pública em sua cidade.

É válido ressaltar que não é de qualquer maneira que a pessoa vai conseguir realizar o saque do FGTS é preciso que órgão público decrete o estado de calamidade, isso acontece muito em casos de: alagamentos, enchentes, furações, vendavais, granizo, entre outros, tudo aqui que faz a cidade inteira ficar em alerta vermelho ou até mesmo estado grave.

É para que a pessoa consiga fazer o saque, é preciso que ele tenha esse dinheiro guardado no máximo R4 6 mil na conta do FGTS e que a pessoa não tenha realizado outro saque em 12 meses.

Cidades participantes

Hoje há cerca de 23 cidades que estão nessa situação e que estão dando oportunidade dos moradores que tem dinheiro na conta do FGTS fazer o saque de R$ 6 mil.

Segue abaixo as cidades:

Minas Gerais: cidade de Poço Fundo – até 26/02; Cidade de Muriaé – até 08/02

Goiás: cidade de Paraúna – até 14/03

Santa Catarina: Cidade de Tijucas – até 05/03, cidade de Florianópolis – até 15/03, cidade de Canelinha – até 14/03, cidade de Antônio Carlos – até 07/03, cidade de Águas Mornas – até 14/03, cidade de São Pedro de Alcântara – até 15/03, e outras.

Também tem outras cidades como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

