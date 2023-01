Neste país tem salário alto, sobra trabalho e falta GENTE

A maioria das pessoas sofrem com a falta de emprego e salários baixos. Por isso, pensar que há algum local onde sobram empregos e os salários são altos, é meio utópico, todavia, de fato existe. Trata-se da Austrália, um país de primeiro mundo, todavia, durante a pandemia da Covid-19 que atingiu todo o mundo, o país ficou bastante prejudicado, pois os trabalhadores que eram de outros países, tiveram que voltar para suas casas. E agora, vários setores sofrem com a escassez de mão de obra, entenda.

Na Austrália é onde há os melhores salários do mundo

Na Austrália os salários são excelentes, até mesmo porque o país em questão é tido como um país de primeiro mundo. Atualmente, sua economia é baseada em dois pilares, um deles é a mineração e o segundo a agricultura. Ao passo que o mercado de finanças e de turismo também estão ficando fortes na região.

O problema é que embora pague bem e que os salários sejam altos, o país não consegue atrair vários trabalhadores de acordo com a demanda necessária. Com isso, vários locais estão precisando fechar as portas, como é o caso de restaurantes e cafés. Os que não fecham as portas, acabam abrindo em poucos dias da semana.

Em uma pesquisa realizada recentemente, uma em cada três empresas, relataram que de fato precisam contratar mais pessoas para trabalhar. Pois como citado anteriormente, a pandemia causou uma grande deficiência no setor de serviços do país. Em contrapartida, isso gerou uma grande demanda de empregos em toda aquela região.

A maior dificuldade é o visto para entrar no país

Atualmente, o maior problema para que essas vagas sejam preenchidas, diz respeito ao visto para entrar no país. Por isso, eles estão pensando em mudar alguns critérios de sua política de imigração. Assim, iria permitir que pessoas de vários outros locais pudessem entrar lá com uma facilidade maior, o que não ocorre hoje em dia.

No momento, um acordo foi assinado, entre Brasil e Austrália, a fim de possibilitar que pessoas pudessem ir para lá com a permissão de tirar férias e viajar com uma maior facilidade. Mas para que consiga isso, é preciso cumprir alguns requisitos básicos, a fim de potencializar as chances de entrar no país, sendo eles:

Idade inferior a 45 anos, ter uma profissão registrada na lista do Governo da Austrália, ter experiência na área e um diploma válido, além de um inglês excelente. Cumprindo esses requisitos, fica bem mais fácil a entrada no local.

