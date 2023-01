Bolsa Família: como receber o benefício por MUITO tempo

Com certeza você já deve ter ouvido falar do programa social do Bolsa Família, ele é o maior programa instituído pelo governo que atende famílias de baixa renda. Atualmente, o valor do benefício é de R$ 600 por família, e agora com a posse do governo Lula, ele deseja acrescentar uma parcela adicional no valor de R$ 150 para cada criança que tem até 6 anos, mas Lula já informou que esse valor só começara a ser repassado para as famílias a partir do mês de março.

É válido ressaltar que o Bolsa Família não é de pagar um valor vitalício para a família que participa do programa, ou seja, o objetivo é que ela não dependa eternamente desse dinheiro, inclusive, tem pessoas que nem sabem mais em algumas situações como essa pode fazer que alguém seja excluído do programa e não receba mais o benefício.

Confira motivos que podem fazer o beneficiário perder o Bolsa Família

Alguns brasileiros não conhecem as regras e se acontecer algum dos erros que vamos citar agora, possa ser que o benefício seja cancelado.

Beneficiários que não acompanham o estado nutricional da criança

Quem deixar de levar as crianças para vacinar

Gestantes devem realizar o pré-natal, caso contrário o cadastro já entra em alerta

Não levar a criança a escola, o mínimo precisa de ter 75% de frequência escolar

Não pode esquecer de movimentar o dinheiro em 120 dias

Não pode morar fora do Brasil

Famílias que aumentam a renda e fica de fora da situação de pobreza ou de extrema pobreza sai do programa

Deixar de atualizar a cada dois anos o CadÚnico (Cadastro Único)

É importante destacar que o governo atual já confirmou que irá fazer um pente-fino nos cadastros para ter uma rigorosa apreciação e saber qual família está recebendo irregular e tomando o lugar de quem necessariamente está precisando.

E foi compartilhado que esse sistema de fiscalização pode atingir muitas famílias que estão no programa, cerca de 11 milhões de pessoas, ou seja, muitos cadastros poderão ser cancelados.

Pente-fino no Bolsa Família

Se o seu cadastro for sinalizado pelo pente-fino como um cadastro suspeito, ou seja, que pode ter irregularidade que estão fora dos requisitos propostos pelo governo para participar do programa social, eles devem comparecer no CRAS – Centro de Referência e Assistencial Social – que no caso é o mesmo lugar que o Cadastro Único é feito.

Tudo isso foi determinado pelo novo governo Lula (PT) após analisar um crescimento alto de pessoas inscritas no programa no ano passado.

Bolsa Família x Auxílio Brasil

É importante destacar que por mais que tenha tido dois nomes o programa é o mesmo. Aconteceu que no ano que Jair Bolsonaro foi eleito ele sugeriu a troca do nome do Bolsa Família pelo Auxílio Brasil para desvincular a imagem do programa com o Lula.

