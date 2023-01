Quer fazer sua empresa crescer em 2023? Mais de 250 ideias de marketing GRÁTIS

Qualquer empresa que esteja em funcionamento deseja crescer cada vez mais, ano a ano, e em relação ao ano de 2023 não seria diferente. Para alcançar o crescimento almejado, porém, é fundamental adotar algumas iniciativas, principalmente aquelas ligadas às melhores ideias de marketing que existem atualmente no mercado.

Este início de ano, por sinal, é o melhor momento para cuidar do planejamento de marketing como um todo: com as ferramentas certas, incluindo uma boa dose de criatividade, este planejamento trará somente bons resultados durante sua execução.

E uma ótima ferramenta, que se adequa perfeitamente a este contexto, é apresentada a seguir.

Como obter mais de 250 ideias de marketing para a sua empresa ainda hoje

Qualquer pessoa que trabalhe com redes sociais, ou com marketing de forma geral, principalmente no que diz respeito ao digital, está sempre em busca de alavancar seus resultados.

Porém, não raramente faltam ideias do que criar, e é nesse momento que qualquer ideia se torna bem-vinda.

E foi justamente pensando em ajudar este público que a E-goi, uma empresa focada na automação multicanais, criou, há dez anos, o Calendário de Marketing e Redes Sociais.

Atualizado anualmente, e disponibilizado de forma totalmente gratuita, este calendário reúne aproximadamente 250 ideias de marketing, contemplando, entre outras coisas:

Datas estratégicas (comemorativas, comerciais e etc);

Sugestões de postagens para as redes sociais;

Sugestões de ações de marketing para todos os meses de 2023.

Marcelo Caruana, Head de Marketing da empresa, afirma que trata-se de uma ferramenta cujo objetivo é funcionar como uma fonte de inspiração, que permite que os profissionais utilizem melhor o seu tempo, enquanto se aproximam cada vez mais dos clientes (e futuros clientes) de forma consistente e muito criativa.

A versão de 2023 do Calendário de Marketing e Redes Sociais atende negócios de todos os tipos, e pode ser baixada gratuitamente no link https://bit.ly/3HjeDdR.

Um calendário cujas vantagens vão muito além das ideias

Além da vantagem de ser uma fonte quase inesgotável de ideias de marketing, este calendário está disponível em dois idiomas (português e espanhol), e oferece diversos outros benefícios para quem faz o download.

Por exemplo:

Ele é integrado de forma extremamente simples ao calendário do Google, e até mesmo quem utiliza Outlook e Mac para se organizar consegue aderir à sincronização.

Além disso, ao baixá-lo qualquer pessoa receberá mensalmente, e também de forma gratuita, um e-mail com as datas mais relevantes do período, a fim de conseguir organizar suas postagens e ações diversas.

E não seria nada mal pode usar este calendário junto a uma ferramenta voltada para o gerenciamento de mídias sociais, não é mesmo? E esta é, justamente, outra vantagem que a E-goi oferece para quem baixa este conteúdo.

