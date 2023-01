IPTU 2023 ZERO! Veja quem pode e como pedir a isenção

O IPTU 2023, assim como nos anos anteriores, continua contemplando não só os imóveis, mas também os terrenos urbanos. Logo, não havendo mudanças em relação à cobrança, é comum que existam milhares de pessoas atrás de informações sobre como se livrar dela este ano.

E a boa notícia é que, de fato, existe um público que pode ter acesso à isenção, mas não sem precisar dar início a um processo consideravelmente burocrático, que envolve a análise de documentos e até mesmo entrevistas presenciais.

Quem tem pelo menos um terreno ou imóvel, portanto, e não quer gastar dinheiro com o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), precisa se atentar às informações do próximo tópico.

Quem tem direito a isenção do IPTU 2023

Assim como no caso do Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA), o IPTU 2023 (e em qualquer outro ano) tem sua isenção atrelada a alguns fatores.

Em outras palavras: as regras podem variar de acordo com o estado e com o município em que se mora, por exemplo. Mas é junto deste último, especificamente, que o proprietário deve buscar informações, para saber se tem direito a algum desconto ou até mesmo à isenção em si.

Atualmente, moradores dos seguintes locais podem tentar recorrer a este benefício:

São Vicente/SP

Guarujá/SP

São Paulo/SP

Mogi das Cruzes/SP

Rio de Janeiro/RJ

Campo Novo do Parecis/MT

Cuiabá/MT

Brasília/DF

Vitória/ES

Manaus/AM

Fortaleza/CE

Recife/PE

Maceió/AL

Porto Alegre/RS

Via de regra, todos os aposentados e pensionistas vinculados diretamente o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) podem tem algum tipo de desconto ou mesmo gratuidade em relação ao IPTU 2023.

Existem, porém, critérios que devem ser atendidos, e que estão diretamente ao tamanho, finalidade e valor do imóvel, por exemplo, assim como o estado de saúde do proprietário no ato da solicitação da isenção.

Imóveis que tenham valor venal de no máximo R$ 100 mil, por exemplo, e/ou que sejam utilizados para fins sociais, como ONGs e abrigos, costumam estar isentos.

Dúvida sobre o pagamento ser de responsabilidade do inquilino ou do proprietário

Além da dúvida sobre a isenção, é comum que existam também algumas dúvidas a respeito do pagamento do IPTU 2023 em caso de imóvel ou terreno alugado: seria o inquilino ou o proprietário, responsável pelo pagamento?

Ocorre que, segundo o Código Tributário Nacional, qualquer responsabilidade é do dono do local. Mas a Lei do Inquilinato, por outro lado, permite que o valor tal responsabilidade seja repassada para o inquilino.

Logo, tanto ele quanto o proprietário podem procurar a prefeitura, até mesmo via internet, para solicitar a isenção, apresentando os devidos documentos exigidos.

Lembrando que, no caso de o inquilino solicitar para não pagar o IPTU 2023, é importante que o contrato de aluguel também seja apresentado.

