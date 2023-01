Bônus de R$ 10 MIL para quem quer reformar a casa pelo CadÚnico

Reformar a casa que se habita é um sonho que muitos brasileiros gostariam de realizar, porém nem todos possuem o dinheiro necessário para arcar com todos os custos que compõem uma obra.

E a boa notícia é que, para os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), a realização deste sonho pode estar mais perto do que parece, graças à oferta de R$ 10 mil que é feita para quem possui cadastro ativo.

Abaixo estão todas as informações sobre este assunto, e sobre como solicitar o dinheiro para a reforma de um imóvel residencial.

No que consiste o bôbus de R$ 10 mil para reformar a cada pelo CadÚnico

Brasileiros que atualmente queiram reformar a casa que habitam por meio de uma iniciativa social contam com duas opções de obtenção de crédito: o Cartão Reforma e o Programa de Reformas Municipais.

O primeiro é literalmente um cartão, que é entregue para o solicitante com um saldo que ele poderá utilizar para cobrir os custos relacionados à compra de material para terminar sua casa, reformá-la ou ampliá-la.

Os custos de mão de obra e compra de ferramentas, por exemplo, não é contemplado pelo cartão.

Já a segunda opção é um programa social com o qual alguns municípios trabalham, e por meio do qual o morador em situação de vulnerabilidade social inscrito no CadÚnico consegue reformar sai moradia tendo literalmente todos os custos cobertos.

As duas iniciativas têm como objetivo oferecer moradias de qualidade à população de baixa renda sem que seja preciso construir novas casas.

A quantia a ser recebida por cada pessoa varia de acordo com alguns fatores, como idade e sexo, por exemplo (mulheres e idosos estão entre os públicos com prioridade), mas pode chegar a R$ 10 mil tranquilamente.

O próprio Cartão Reforma, por exemplo, possui uma faixa de valor que vai de R$ 2 mil a R$ 9 mil.

Veja também: Bolsa Família pode ser antecipado nesta terça-feira (17)?

Nem todos os inscritos têm direito ao benefício

Vale reforçar, porém, que nem todos que queiram reformar a casa por meio da quantia de até R$ 10 mil do CadÚnico pode ter acesso a tal benefício.

Isso porque, como mencionado acima, existem grupos que possuem prioridade na oferta deste benefício. E, além disso, o próprio cadastro no CadÚnico precisa estar ativo sendo que, para fazê-lo, o cidadão também precisa atender a alguns critérios.

Quem deseja obter informações deve se dirigir ao CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) de sua cidade, para saber que a prefeitura trabalha com a oferta de programas voltados para reformas e fazer a devida solicitação.

É também neste Centro de Referência que poderá ser obtido o cadastro no CadÚnico, caso ele ainda não tenha sido feito, e o respectivo NIS (Número de identificação Social), que será usado como base na hora de solicitar diversos benefícios do governo.

Veja também: Pode atrasar pagamento do INSS? Descubra se você está inadimplente