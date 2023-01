Governo pagará 13º do Bolsa Família em 2023? Entenda a proposta

Muitos brasileiros estão aguardando uma suposta décima terceira parcela do Bolsa Família, todavia, ao que tudo indica, isso não deve acontecer agora, contudo, outros benefícios devem ser agregados ao Bolsa Família, com pagamentos que podem chegar a incríveis R$ 900 por família. Todavia, para que isso venha ocorrer, ainda deve demorar alguns meses – algo em torno de 2 ou 3 – mas até lá, muitas novidades irão vir à tona, entenda todas elas.

Irá ter 13° do Bolsa Família?

Até o momento, não. Mas essa ideia nunca foi descartada e vários políticos já fizeram essa proposta. Um deles foi o ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2018, ele havia prometido isso, que iria conceder uma parcela extra do Bolsa Família para os beneficiários. Lembrando que em seu Governo, o nome do programa virou Auxílio Brasil.

A promessa de uma parcela extra não foi concretizada, todavia, ele havia sancionado uma medida provisória que garantiu um valor de R$ 600 mensalmente para os beneficiários. Medida essa que o atual presidente Lula também decidiu prorrogar. Portanto, embora o nome do programa agora seja outra, sua finalidade permanece intacta – transferir renda para a população mais vulnerável –

E vale salientar, que como Bolsonaro não cumpriu com a promessa da 13° parcela, o senador Alexandre Silveira (PSD) decidiu criar um PL a fim de garantir esse benefício. Mas atualmente ele encontra-se parado no Senado. Mas a qualquer momento pode-se voltar a discussão acerca dele.

Quais as novidades do Bolsa Família para 2023?

As novidades são muitas e as exigências também. Uma das novidades mais aguardadas é acerca do acréscimo de R$ 150 para crianças de até 6 anos. Isso irá possibilitar que cada família possa receber por mês, R$ 900 reais. Isso significa que só da Bolsa Família, será dado quase 70% do valor vigente do Salário Mínimo.

Ao passo que agora, para fazer parte do programa, haverá um critério mais rigoroso, além de uma fiscalização mais ativa. Para evitar que o cenário atual venha se repetir posteriormente. Isto é, milhares de cadastros irregulares no programa. E é exatamente por esse motivo que a parcela de R$ 150 não será adicionada agora. Pois antes dela entrar em vigor, será preciso que haja um verdadeiro pente-fino.

E por fim, as famílias que de fato terão direito a receber o benefício, serão aquelas que em seu núcleo tenha alguma gestante ou mãe que está amamentando, ou crianças e adolescentes com idade inferior a 21 anos. Também é preciso que a família esteja na linha de pobreza ou extrema pobreza, além que devem estar vacinadas e com a frequência escolar das crianças em dia.

