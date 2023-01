Por que você deveria colocar o CPF na nota fiscal do mercado? Veja os benefícios

Na correria do dia a dia, é bem comum negarmos quando somos perguntados ‘você quer colocar o CPF na nota fiscal?’, todavia, esse é um erro que jamais devemos cometer. Pois ao adicionarmos o CPF na nota fiscal ao realizar compras, de maneira automática, recebemos vários benefícios, uma vez que o CPF está sendo movimentado de maneira constante. Portanto, veja as vantagens de sempre colocar o número do CPF na nota fiscal e o que você pode ganhar ao adotar essa conduta no dia a dia.

O uso do CPF na nota ajuda no combate à sonegação de impostos

Uma prática bem comum no Brasil – infelizmente – é os comerciantes sonegarem impostos. Isso ocorre quando eles não fazem a emissão da Nota Fiscal, pois na teoria, se não emitirem Nota Fiscal, o valor arrecadado com aquela compra em questão ‘não existe’ e não iria entrar no rendimento da empresa.

Ou seja, na hora de realizar a declaração do Imposto de Renda, o valor seria menor, pois ele acaba declarando apenas o valor das Notas Fiscais que foram emitidas e não o valor de tudo que foi vendido. Por isso, a fim de combater essa prática, muitos estados oferecem benefícios para as pessoas que exigem Nota Fiscal.

Os benefícios irão variar de Estado para Estado. Mas todos têm a mesma finalidade: Fazer com que os estabelecimentos emitam todas as Notas Fiscais. Para isso, alguns incentivos são adotados, como descontos no IPVA e no IPTU dos clientes que pedirem a nota ao término de cada compra. Mas os incentivos em questão, vão variar de Estado para Estado.

Conheça os Estados que concedem benefícios

Alguns dos estados que mais incentivam os clientes a pedirem Nota Fiscal, ficam na região Sul e Sudeste. E com isso, como salientado, eles acabam oferecendo inúmeros benefícios. Além dos benefícios estatais, há também os da Iniciativa Privada. Pois muitos acreditam que ao colocar o CPF nas notas, o Score pode aumentar.

E como é de conhecimento de todos, o Score é uma métrica importante na hora de concessão de crédito para as pessoas. Quando a pessoa tem o seu score muito baixo, as chances dela conseguir um bom limite de crédito – seja para empréstimo ou cartão de crédito – são bem baixas.

para completar, você poderá ficar milionário com essa simples atitude. Pois há locais que realizam sorteios que variam entre R$ 5 mil até R$ 1 milhão de reais. Os sorteios em questão ocorrem de acordo com as notas fiscais emitidas, isto é, o ‘bilhete’ para participar são elas. Outro exemplo é no Paraná, que há um programa que troca os créditos obtidos pelas Notas Fiscais em créditos para celular.

