Reajuste da aposentaria; quando quem ganha mais de um salário vai receber?

Inúmeros brasileiros aguardam ansiosamente pela divulgação oficial do salário mínimo. Há alguns meses revelado, o valor do salário mínimo em 2023 seria de R$ 1.302 reais. Entrementes, a equipe de Transição do Governo Lula prometeu um aumento real acima da inflação – elevando o salário mínimo para os trabalhadores de R$ 1.320 reais. Embora já esteja tudo definido: dúvidas rodeiam os brasileiros – principalmente aqueles que recebem mais de 01 salário mínimo. Qual será o valor do aumento? quanto irão receber? Veja abaixo as datas e como ocorrerão os pagamentos de brasileiros que recebem mais de 01 salário mínimo.

Salário mínimo 2023

Alguns brasileiros receberam seus primeiros salários já nesta semana. Surgindo a dúvida do porquê ainda não saiu o aumento – a resposta é simples! Estava assinado oficialmente o aumento do salário para R$ 1.302, que foi realizado pelo ex-presidente ainda em sua gestão. O novo decreto de aumento do salário só veio ser validado após a posse do atual governo.

Por esse motivo, embora a PEC de Transição tenha sido aprovada em 2022 – somente no início deste ano que os valores e medidas começarão a serem postas em prática. Em 2022, o aumento do salário para brasileiros que recebem acima de 01 salário mínimo foi feito com base no INPC.

Totalizando 5,93%. Como os benefícios do INSS possuem como base o salário mínimo – eles acompanham a inflação – respectivamente, acompanhando o salário dos brasileiros. Visto que embora haja o aumento real: o maior valor a ser pago é de R$ 7.507,49.

Visto que o valor mínimo para as aposentadorias em 2023 tornou-se de R$ 1.302 – sendo publicado neste último dia 11 – no Diário Oficial da União. Portanto, quem recebe o salário mínimo comum – irá ter o seu primeiro pagamento repassado entre 25 de janeiro e 7 de fevereiro.

Os demais beneficiários do INSS que recebem renda mensal acima do salário mínimo – irão receber somente após o dia 1° de fevereiro de 2023!

Leia mais: Notícia ASSUSTADORA! Este é o novo salário-mínimo ideal

Como ficam os aposentados que recebem mais de 01 salário por mês?

Como os aumentos são proporcionais, será descrito a seguir os novos valores com base na faixa salarial do ano passado. No seguinte modelo: valor da aposentadoria em 2022 e valor da aposentadoria em 2023. É importante salientar que os valores descritos são referentes a aposentadorias e pensão por morte. Nem todos os benefícios do INSS possuem como base de cálculo o salário mínimo vigente.

Aposentadoria em 2022: R$ 1.300

Aposentadoria em 2023: R$ 1.377,09

Aposentadoria em 2023: R$ 1.377,09 Aposentadoria 2022: R$ 1.500

Aposentadoria 2023: R$1.588,95

Aposentadoria 2023: R$1.588,95 Aposentadoria 2022: R$ 1.800

Aposentadoria 2023: R$ 1.906,74

Aposentadoria 2023: R$ 1.906,74 Aposentadoria 2022: R$ 2.000

Aposentadoria 2023: R$ 2.118,60

Aposentadoria 2023: R$ 2.118,60 Aposentadoria 2022: R$ 2.300

Aposentadoria 2023: R$ 2.436,39

Aposentadoria 2023: R$ 2.436,39 Aposentadoria 2022: R$ 2.500

Aposentadoria 2023: R$ 2.648,25

Aposentadoria 2023: R$ 2.648,25 Aposentadoria 2022: R$ 2.800

Aposentadoria 2023: R$ 2.966,04

Aposentadoria 2023: R$ 2.966,04 Aposentadoria 2022: R$ 3.000

Aposentadoria 2023: R$ 3.177,90

Aposentadoria 2023: R$ 3.177,90 Aposentadoria 2022: R$ 3.300

Aposentadoria 2023: R$ 3.495,69

Aposentadoria 2023: R$ 3.495,69 Aposentadoria 2022: R$ 3.500

Aposentadoria 2023: R$ 3.707,55

Aposentadoria 2023: R$ 3.707,55 Aposentadoria 2022: R$ 3.800

Aposentadoria 2023: R$ 4.025,34

Aposentadoria 2023: R$ 4.025,34 Aposentadoria 2022: R$ 4.000

Aposentadoria 2023: R$ 4.237,20

Aposentadoria 2023: R$ 4.237,20 Aposentadoria 2022: R$ 4.300

Aposentadoria 2023: R$ 4.554,99

Aposentadoria 2023: R$ 4.554,99 Aposentadoria 2022: R$ 4.500

Aposentadoria 2023: R$ 4.766,85

Aposentadoria 2023: R$ 4.766,85 Aposentadoria 2022: R$ 4.800

Aposentadoria 2023: R$ 5.084,64

Aposentadoria 2023: R$ 5.084,64 Aposentadoria 2022: R$ 5.000

Aposentadoria 2023: R$ 5.296,50

Aposentadoria 2023: R$ 5.296,50 Aposentadoria 2022: R$ 5.300

Aposentadoria 2023: R$ 5.614,29

Aposentadoria 2023: R$ 5.614,29 Aposentadoria 2022: R$ 5.500

Aposentadoria 2023: R$ 5.826,15

Aposentadoria 2023: R$ 5.826,15 Aposentadoria 2022: R$ 5.800

Aposentadoria 2023: R$ 6.143,94

Aposentadoria 2023: R$ 6.143,94 Aposentadoria 2022: R$ 6.000

Aposentadoria 2023: R$ 6.355,80

Aposentadoria 2023: R$ 6.355,80 Aposentadoria 2022: R$ 7.087,22

Aposentadoria 2023: R$ 7.507,49

E então, o que achou dos novos salários? Após a publicação oficial do novo salário mínimo – os valores proporcionais devem mudar. Entrementes, oficializado, esses são os novos valores das aposentadorias em 2023.