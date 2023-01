Imposto de Renda: se você ganha menos de R$ 2 mil terá que declarar?

O ano mudou e todos querem saber: eu vou ter que declarar imposto de renda? Bom, durante a campanha do presidente Lula da Silva (PT) ele prometeu que iria mudar a tabela do Imposto de Renda acima da inflação, ou seja, os atuais R$ 1.903,98 subiria para R$ 5 mil. Então somente quem ganhasse esse valor que iria ter que declarar.

Porém, Fernando Haddad que é o ministro da Fazenda, vem sendo pressionado para que haja soluções e respostas sobre esses cenários, o público deseja saber, mas Haddad comentou com a equipe que o governo focará na reforma dos impostos indiretos, então é provável que a real mudança na tabela do Imposto de Renda seja somente em 2024.

Situação que está hoje

Como nos últimos anos não teve reajuste na tabela do Imposto de Renda, os brasileiros que hoje em dia recebem cerca de um salário mínimo e meio ao mês, seguindo a tabela terão que declarar o Imposto de Renda neste ano de 2023. Tudo isso porque teve aumento da inflação, mas não teve reajuste na tabela, sendo assim, os brasileiros passaram a ser obrigados a pagar.

Mas com essa atitude infelizmente muitos brasileiros de baixa renda terão que pagar o imposto. E fazendo as contas devido ao novo salário mínimo de 2023, valor de R$ 1.302, os trabalhadores que recebem R$ 1.903,99, serão obrigados a declarar o imposto, o público que ganha menos de 1,5 salário também não terá escapatória.

Segundo alguns dados do sindicato da Receita Federal, essa isenção do tributo só beneficiava apenas quem recebia até 9 salários mínimos ano de 1996, e trazendo esses dados para o ano de 2023, beneficiará somente quem recebe 1,46 salários. Uma mudança discrepante.

Tabela do Imposto de Renda

Infelizmente a tabela do Imposto de Renda se encontra hoje em estado de defasagem pois está abaixo da inflação há anos e infelizmente pelos cenários que estamos observando vai passar mais um ano sem atualização na tabela. Ano passado a defasagem bateu o recorde chegando a 148,1%.

Se por acaso a tabela sofresse a real atualização e fosse corrigida, atualmente, os trabalhadores brasileiros que recebem até R$ 4.683,95 estariam isentos do imposto, seria mais de 13 milhões de contribuintes.

Do jeito que a tabela está hoje, mais de 37,992 brasileiros precisaram declarar o Imposto de Renda, mas se caso a tabela for corrigida o número cai para 11, 541 milhões. Ou seja, mais de 18 milhões estariam isentos do tributo em 2023.

Porém existe um problema, se a tabela do Imposto de Renda for corrigida integralmente, poderia cair ao valor da arrecadação de R$ 328,56 bilhões para R$ 144,27 bilhões por ano.

