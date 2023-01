Abra o olho! Empresas NÃO recomendadas pelo Reclame Aqui

A empresas de telecomunicações de operações de linha telefônica sempre recebem bastante crítica, no entanto, essa vez o Reclame Aqui teve inúmeras reclamações de duas operadores mais utilizadas no Brasil: Vivo e Claro. O Reclame Aqui tem atendimento gratuito para as pessoas fazerem suas reclamações quando estiverem insatisfeito com algo.

Operadora Claro no Reclame Aqui

O bom da plataforma é que também ela possibilita o cliente observar e analisar outros comentários sobre determinada empresa ou produto. Sobre as reclamações das operadoras, em 2022 a Claro teve 111 mil queixas pelo Reclame Aqui e segundo dados, nenhuma foi respondida pela operadora, o que causou bastante irritação nos clientes.

Entre as queixas, o que mais os clientes reclamaram foi sobre a internet, o plano de telefone além de muitas cobranças indevidas. Esses foram os principais fatores das reclamações, e infelizmente a empresa da Claro não possui selo de confiança.

Operadora Vivo no Reclame Aqui

A empresa da vivo também não fica de fora, é uma das mais utilizadas pelos brasileiros. Referente aos tipos de reclamações também são bem parecidas com a da Claro, referente ao plano pago, internet, entre outros. Ao total, a Vivo teve 53.030 avaliações e infelizmente 49.504 não tiverem retorno sobre a solução do problema.

Reputação das empresas

O Reclame Aqui mostra como estão as reputações das empresas. A operadora Vivo está há 18 anos cadastrada no Reclame Aqui e infelizmente também possui o selo de não confiável, ou seja, não recomendado, mas ainda sim é uma operada com clientela forte no Brasil. Já a operadora Claro também está no mesmo nível de não confiável.

Já por outro lado, tem uma operadora que está com boa avaliação no Reclame Aqui, é a operadora TIM, ou seja, a única que tem boa pontuação 8 de 10 pontos. Mas nos assuntos de reclamações os problemas sempre são os mesmos entre todas: dificuldade com os planos é a maioria.

O que faz a TIM se destacar das outras é pelo seu ótimo atendimento e preocupação com o cliente, de 47,378 queixas cerca de 47.006 foram respondidas, ou seja, 99,2% das reclamações tiverem respostas da operadora TIM para tentar resolver os problemas e conseguiu solucionar 94% dos problemas.

Veja também: Ótimos salários sem diploma: confira profissões que pagam bem

Como fazer uma reclamação?

Segue os passos de como fazer uma reclamação no reclame aqui:

1 – Encontre a empresa no site do Reclame aqui

2 – Achando a empresa, clique no botão da cor vermelha escrito “reclamar”

3 – Escreva o problema que está acontecendo com você

4 – Se desejar, pode anexar imagens

5 – Defina a categoria do seu problema

6 – Envie a reclamação

Pronto, seguindo esses passos através da plataforma do Reclame Aqui a sua queixa será enviada para a empresa. Essa é uma forma de fazer com que os clientes consigam entrar em contato com as empresas quando pelo canal de atendimento não tem resultado.

Veja também: Bolsa Família dá direito a CNH de GRAÇA? Entenda o assunto