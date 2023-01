Novo valor da cesta básica SURPREENDE os brasileiros; confira

Anualmente o preço dos produtos são reajustados! Sofrendo aumento ou redução, juntos representam o valor mensal que as famílias brasileiras precisam desembolsar para viverem dignamente! De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese, o preço da cesta básica durante os meses de 2022 aumentou em quase 20%. Nas grandes capitais, os preços aglomerados acabam representando mais da metade do salário mínimo ofertados aos brasileiros! Entrementes, em 2023 os preços acabaram sofrendo um grande reajuste – surpreendendo a todos os brasileiros. Veja abaixo o que mudou e como driblar as altas nos preços.

Preço da cesta básica 2023

A cesta básica é composta pelos itens considerados essenciais para o mantimento de uma família brasileira. No qual é representada pelos itens mensais que suprem a necessidade de uma família de até quatro pessoas. Itens de luxo, como por exemplo, Nutela – não são incluídos no cálculo da cesta básica.

Dados apontam que em todos os estados brasileiros, a cesta básica com maior preço está em São Paulo – custando R$ 791,29. Enquanto a mais barata está em Aracaju, custando o total de R$ 521,05. São preços bem altos em relação ao salário mínimo dos brasileiros.

Em algumas capitais o valor da cesta básica subiu mais de 15%. Podemos citar Brasília, Campo Grande, Belo Horizonte e Goiânia! Em Recife registrou o menor aumento nas cestas, ficando em 6,15%. A alta nos preços acontecem em razão da inflação exercida nos alimentos essenciais.

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. É um dos responsáveis por analisar as métricas e definir o salário mínimo que deve ser ofertado aos brasileiros a fim de seguir em paralelo com a inflação – mantendo o poder de compra dos trabalhadores anualmente. Entrementes, na prática não é bem o que acontece.

Salário mínimo ideal e como economizar

Segundo os dados do IPA, o salário mínimo é composto pelo cálculo dos itens e serviços essenciais para que uma família sobreviva mensalmente. Sabemos que na prática é muito diferente. Na teoria, o salário representa o valor que uma família de quatro pessoas necessita para ter saúde, vestimentas e moradia.

Com os cálculos ao pé da letra, o valor do salário mínimo deveria ser de R$ 6.647 reais. Entrementes, representa quase 5 vezes mais ao salário ofertado aos trabalhadores brasileiros – que é de R$ 1.302 (aguarda dados oficiais do aumento de R$ 1.320 prometido pela atual gestão).

Portanto, os preços aumentaram bastante e os valores mais caros foram encontrados em grandes capitais como São Paulo. Entrementes, para driblar a alta nos preços é recomendado ir fazer a feira mensal em dias específicos – bem como na semana, que sempre há promoções e ofertas.

Até mesmo indo em feiras pela madrugada, que geralmente possui excelentes ofertas. Trocando marcas famosas por outras equivalentes, carnes mais caras por mais baratas, etc. E principalmente: comprando no atacado tudo que der – a fim de ter aquele desconto.

Ademais, com a alta no preço da cesta básica em 2023 o que se pode fazer é tenta driblar isso de todas as formas possíveis e evitar ficar na pior.