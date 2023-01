5 sinais de que seu carro deve ser “internado” e oferece riscos

“Ter um carro é como se você tivesse um filho”, com certeza já ouviu essa frase, e para quem tem carro faz o total sentido. Carro tem custo, precisa arrumar e precisa cuidar, principalmente uma revisão preventiva que é necessário fazer de tempos em tempos. As vezes o carro pode ter um problema que é difícil de ser notado, por isso a importância de sempre fazer uma revisão.

Pensando nisso, resolvemos fazer esse texto para te auxiliar, selecionamos 5 sinais que o seu carro precisa ir para um mecânico fazer revisão e evitar mais problemas com gastos, afinal, peça de carro não é barato!

E se por acaso quando estiver lendo esse texto e identificar qual o problema do seu carro com os sinais que vamos listar, procure um mecânico e faça a correção. Veja abaixo.

5 sinais de que seu carro deve ser “internado”

1 sinal – No painel do carro, luzes de advertência ficam acesas

Um ponto importante que não deve ser esquecido: quando luzes de advertência começarem acender no painel do carro, o motorista não pode ignorar, pois esse sinal pode indicar algum problema vindo do motor, ou seja, é um grande sinal de que o carro está precisando urgente de manutenção e revisão.

Se por acaso, quando o carro estiver em movimento e acender outra luz e não apagar depois da partida, tome cuidado e procure uma mecânica também para solucionar o problema, não ande com o carro desse jeito, pode ser perigoso.

2 sinal – Dificuldade quando dá a partida no carro

Pare e responda: o seu carro demora mais que três segundos para ligar quando você dá a partida? Se a resposta foi sim, o motor pode estar com problemas e isso já é um grande sinal que é necessário fazer uma análise do motor do automóvel para evitar mais gastos futuramente.

3 sinal – Motor engasgando

Esse é um sinal de que o seu motor está falhando, quando liga e fica “engasgando” enquanto o carro está andando, ainda mais quando o carro está menor que 60 km/h. Por isso, busque uma oficina rapidamente para que outras partes do motor não seja afetada.

É até que “comum” o motor dá vários problemas e pode ter também vários motivos em seu mal funcionamento, como por exemplo, bicos injetores e até mesmo velas com sujeira, combustível ruim. Como não pode ter certeza é indicado procurar um profissional na área.

Veja também: Ninguém te contou! Pagamento do IPVA 2023 em 12 vezes

4 sinal – Barulho no freio

Você já escutou barulho de freio ou na suspensão do seu carro? Na hora de freiar? Tome cuidado pois isso merece a total atenção, principalmente quando se trata de freios do automóvel, é preciso estar em dia. Um dos motivos pode ser que os amortecedores ou até mesmo as pastilhas de freios já estejam desgastadas, devido a isso é de suma importância fazer a troça de peças.

Seja barulho da dianteira ou traseira, sempre que escutar um barulho estranho fique em alerta e busque ajuda com um profissional para tirar dúvidas.

5 sinal – Óleo baixando com frequência

O último sinal que queremos alerta vocês é quando o nível de óleo do motor começa a baixar com frequência, ou seja, isso pode ser um sinal de vazamento e a causa disso pode ser vários problemas. Lembrando também que a fsalta de óleo pode prejudicar as peças do motor e quanto mais tempo você demorar pra arrumar, no final mais caro pode ficar.

Veja também: CUIDADO! A lei é velha e você pode ser MULTADO por isso