Novo calendário antecipado do PIS? Veja o que mudou

Muito tem se falado sobre o calendário antecipado do PIS (Programa de Integração Social) e as possíveis mudanças de pagamento em 2023.

Mas, mesmo assim, e principalmente por conta da mudança de governo, não são poucos os brasileiros que ainda possuem muitas dúvidas sobre o assunto. Afinal, a volta de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT (Partido dos Trabalhadores) ao poder poderia, ou não, afetar os pagamentos do programa em diversos aspectos.

Ao que se sabe até o momento, porém, a principal mudança será em relação ao valor: uma vez que o novo salário-mínimo foi estabelecido em R$ 1.320, com base na PEC (Proposta de Emenda Constitucional) de Transição, também houve reajuste nos valores que serão repassados aos trabalhadores que têm direito ao PIS.

Calendário antecipado do PIS: quando os trabalhadores irão receber

Outro ponto interessante a saber em relação ao calendário antecipado do PIS, além do fato de seus valores terem sido reajustados, está relacionado ao ano-base.

Ainda não foram feitos reajustes para que o pagamento volte a ocorrer considerando o ano anterior. Portanto, em 2023 os trabalhadores do setor privado que têm direito ao PIS receberão valores referentes ao ano-base de 2021.

Lembrando que o valor a ser recebido será proporcional aos meses trabalhados no ano-base em questão, recebendo um salário-mínimo (R$ 1.320) somente quem trabalhou os 12 meses.

Os pagamentos, organizados pela Caixa Econômica Federal, terão início em fevereiro e seguirão esta ordem:

Recebe em 15 de fevereiro quem nasceu em janeiro e fevereiro;

Recebe em 15 de março quem nasceu em março e abril;

Recebe em 17 de abril quem nasceu maio e junho;

Recebe em 15 de maio quem nasceu em julho e agosto;

Recebe em 15 de junho quem nasceu em setembro e outubro;

Recebe em 17 de julho quem nasceu em novembro e dezembro.

A finalização será no dia 28 de dezembro.

Os pagamentos do Pasep terão início no mesmo período

As informações do calendário antecipado do PIS também dizem respeito ao Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), a diferença de que este último é administrado pelo Banco do Brasil, e direcionado aos trabalhadores do setor público.

Outro ponto em quem um programa difere do outro é o critério usado para escolha da data de depósito.

Enquanto o PIS utilizada o mês de nascimento, o Pasep utiliza o último número do NIS (Número de Identificação Social), ficando o calendário de seu pagamento em 2023 da seguinte forma:

Recebe em 15 de fevereiro o NIS final 0;

Recebe em 15 de março o NIS final 1;

Recebe em 17 de abril o NIS final 2 e o NIS final 3;

Recebe em 15 de maio o NIS final 4 e o NIS final 5;

Recebe em 15 de junho o NIS final 6 e o NIS final 7;

Recebe em 17 de julho o NIS final 8 e o NIS final 9.

