Prejuízo de BILHÕES em Brasília: quem vai pagar pela reconstrução?

Na noite do último domingo (8), grupos de golpistas e extremistas invadiram a praça dos três poderes em Brasília, no Distrito Federal e depredaram o patrimônio público. O palácio da Alvorada, o Palácio do Congresso Nacional e o Palácio do STF sofreram severos danos que começaram a se reparados ainda nesta semana.

Por hora não existe avaliação do valor da reconstrução dessas obras, tombadas como patrimônio histórico e de necessária preservação. Só o Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República custou mais de R$ 18 milhões para ser construído, em uma obra que durou 2 anos. No entanto, os móveis e obras de arte presentes em seu interior são únicos e inestimáveis.

Da mesma forma, os objetos presentes nos palácios do STF, onde ficam os Ministros da Suprema Corte, além do Congresso Nacional – casa do Poder Legislativo, contavam com valores incalculáveis. Muitos dos objetos foram saqueados e destruídos pelos criminosos que invadiram e depredaram os prédios em Brasília.

Quem vai pagar pela reconstrução em Brasília?

A pergunta que fica agora é quem vai pagar pela reconstrução de obras tão importantes para o Estado brasileiro – não apenas para os governos que passam pelos locais? A resposta é sempre muito clara, que vai pagar é o Estado, conforme determina a Lei. Isso quer dizer que o dinheiro para reconstrução do bem público sairá do bolso de cada brasileiro que arcar com os impostos que subsidiam os cofres públicos.

Em uma analogia bem simples e popular, conforme especialistas em política denotaram, seria como uma pessoa invadir a própria casa e quebrá-la inteira. Ela está causando prejuízo para si próprio. Dessa maneira, o ato criminoso ocorrido em Brasília no último domingo apenas trouxe prejuízos para os próprios manifestantes, inclusive os pacíficos, que agiam dentro da lei no momento da destruição.

Vale destacar que até o fechamento desta matéria, mais de 400 pessoas foram presas e podem pegar entre 4 e 12 anos de prisão, no mínimo, segundo informações divulgadas pela Polícia Civil do Distrito federal. Contudo, o número de detidos e de prisões poderá ser ainda maior.

Embora ainda não seja possível calcular o valor exato dos danos, especialistas falam em montantes que ultrapassam os R$ 100 milhões e podem chegar à casa do bilhão, se lavar em conta os documentos, obras de arte e despesas com os próprios servidores.

O que é a Praça dos 3 Poderes em Brasília?

A Praça dos 3 Poderes, em Brasília, é um amplo espaço público que abriga a sede do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, concebida em 1957 por Lúcio da Costa.

O local é aberto para o público e tem vistas para as obras das três casas de cada um dos poderes. Ela ostenta as seguintes estruturas:

1 – Centro de informações turísticas – conhecido como Casa do Chá;

2 – O Pombal – elaborado por Oscar Niemeyer;

3 – A Justiça;

5 – Espaço Lúcio Costa;

6 – Museu da Cidade;

7 – Monumento a Israel Pinheiro;

9 – Palácio do Itamaraty;

10 – Esplanada dos Ministérios;

11 – Monumento UNESCO;

12 – Palácio do Congresso Nacional;

13 – Torre de Televisão de Brasília;

14 – Senado Federal;

15 – Palácio do Planalto;

16 – Palácio do STF; entre outros.

