Ninguém te contou! Pagamento do IPVA 2023 em 12 vezes

Todo início de ano ocorre um martírio para todos os donos de veículos, isto é, o pagamento do IPVA, que dependendo do Estado, pode representar por exemplo, 3% do valor do veículo. Isto é, um veículo avaliado em R$ 100 mil, terá um IPVA de R$ 3.000, de fato, é um valor exorbitante. Todavia, um ‘hack’ foi descoberto que possibilitou o pagamento dessas pendências em até 12 vezes. Isto é, pagar por exemplo, R$ 1.200 de uma só vez pode ser pesado, mas pagar R$ 1.200 em 12 parcelas de R$ 100, fica bem mais fácil

Como é possível realizar o parcelamento?

O parcelamento pode acontecer por intermédio do aplicativo PicPay, bem conhecido por todos. E o valor pode ser parcelado por intermédio do seu cartão de crédito que você cadastrou no banco digital. Ele permite pagar além do IPVA, outras pendências relacionadas ao seu veículo.

Tal aplicativo está disponível tanto para o sistema Android quanto para o iOS. Ele possui várias funcionalidades para os seus usuários e o melhor, é possível saber de todas as pendências apenas pelo número da placa do seu veículo. Mas além dos benefícios para condutores, há para outros usuários.

Isto é, usuários ‘normais’ ainda conseguem parcelar boletos no Cartão de Crédito, enviar pix parcelado e até mesmo, conseguir realizar empréstimos. Mas claro, há algumas funcionalidades que só estão disponíveis para clientes que têm um Score alto.

Passo a passo para parcelar o valor do IPVA em 12 vezes

O primeiro passo, obviamente, é efetuar o cadastro no aplicativo. Feito isso, você deve clicar em ‘mais opções’ e selecionar a opção de ‘Multas e IPVA’, feito isso, você precisará digitar a placa do veículo, assim, terá acesso a todos os dados. Como IPVA, multas e licenciamento. E pelo próprio aplicativo é possível efetuar o pagamento.

Quando o usuário clicar em ‘consultar’, ele já terá acesso aos débitos pendentes do veículo. Como também terá a opção de efetuar o pagamento do IPVA em cota única ou de maneira parcelada. Se porventura o licenciamento também estiver pendente, há como pagá-lo.

Agora, para concluir o parcelamento do IPVA, basta marcar a opção e definir a quantidade total de parcelas, sendo que a quantidade máxima é de 12 parcelas e o valor da parcela precisa ser superior a R$ 5.

Para finalizar, basta pagar, isso pode ser feito com o seu saldo em conta – No caso de cota única – ou com algum cartão de crédito que esteja adicionado dentro do aplicativo. Só aguardar, digitar a senha que o pagamento estará concluído.

