Concurso do TST com 300 vagas e salários de até R$ 32 MIL

O concurso do TST (Tribunal Superior do Trabalho) de 2023 está com um total de 300 vagas para serem preenchidas, e com salários que correspondem a R$ 32 mil por mês.

São oportunidades para todos os estados do país, e que visam preencher o cargo de Juiz ou Juíza do Trabalho nestas localidades por dois anos, que podem ser prorrogados pelos mesmo período.

É necessário que os candidatos atendam a alguns pré-requisitos e se submetam às 5 etapas de avaliação previstas no editar.

No que consiste o concurso do TST em 2023

Previsto para ter sua primeira prova aplicada no dia 14 de maio, o concurso do Tribunal Superior do Trabalho deste ano visa, como mencionado acima, preencher os cargos vagos de juiz/juíza em todas as regiões nas quais o TST se faz presente.

Sendo um cargo elevado, de extrema importância, a oferta de salários será de R$ 32 mil mensais (iniciais), mas não sem algumas exigências.

Os interessados devem não só terem formação em Direito, com registro em estado ativo, mas também comprovarem que, desde a formação no bacharelado, exerceram atividade jurídica por pelo menos 3 anos.

A primeira etapa será realizada em 24 cidades diferentes, enquanto as demais serão realizadas somente no Distrito Federal. O que significa que o candidato deve se organizar também financeiramente para possíveis viagens.

Abaixo, as respectivas regiões de presença do Tribunal Superior do Trabalho e a quantidade de vagas em cada uma delas:

Rio de Janeiro: 45 vagas; São Paulo: 85 vagas; Minas Gerais: 45 vagas; Rio Grande do Sul: 8 vagas; Bahia: 5 vagas; Pernambuco: 11 vagas; Ceará: preenchimento de vaga futura; Amapá/Pará: 9 vagas; Paraná: 11 vagas; Tocantins/DF: 2 vagas; Roraima/Amazonas: 5 vagas; Santa Catarina: preenchimento de vaga futura; Paraíba: 1 vaga; Acre/Rondônia: 7 vagas; Campinas: 40 vagas; Maranhão: 1 vaga; Espírito Santo: 1 vaga; Goiás: 5 vagas; Alagoas: 1 vaga; Sergipe: 2 vagas; Rio Grande do Norte: 3 vagas; Piauí: 1 vaga; Mato Grosso: 10 vagas; Mato Grosso do Sul: 2 vagas.

Detalhes sobre a inscrição

A taxa de inscrição para o concurso do TST em 2023 é de R$ 320,00, e a guia para pagamento pode ser obtida diretamente no site da FGV (Fundação Getúlio Vargas), que é a banca organizadora das provas.

O site utilizado para o processo de inscrição é o https://conhecimento.fgv.br/concursos/csjt23.

É importante lembrar que as inscrições serão abertas oficialmente no dia 9 de janeiro, às 16h00 (horário de Brasília), e encerradas no mesmo horário do dia 15 de fevereiro.

Toda e qualquer dúvida que os candidatos tenham a respeito do concurso do TST pode, inclusive, ser tirada diretamente com a FGV, pelo e-mail [email protected], ou pelo telefone 0800 2834 628.

