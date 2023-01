Andar para trás e tomar chá; 5 truques para aumentar a memória

A preocupação em relação a aumentar a memória se faz presente na vida de qualquer pessoa que note que está envelhecendo. E agora pode ser que, mais do que nunca, essa preocupação se faça ainda mais presente.

Isso por que um estudo mostrou que o número de brasileiros com Alzheimer pode mais do que dobrar até 2050. Em outras palavras: se hoje o Brasil conta com 1,2 milhões de pessoas com este diagnóstico, poderá chegar aos alarmantes 4 milhões daqui pouquíssimas décadas.

A boa notícia, porém, é que de fato é possível recorrer à prevenção, por meio de 5 truques simples que podem ser inseridos na rotina de qualquer pessoa.

Truques para aumentar a memória e manter a mente saudável

Na hora de cuidar da memória, a falta de tempo ou de recursos não precisa ser uma desculpa, pois 5 truques a seguir de fato são simples de serem adotados:

1. Comer mais verduras e frutas

Essa costuma ser a regra número 1 quando o assunto é cuidar da saúde, e no que diz respeito a aumentar a memória também.

Isso porque determinadas frutas, legumes e verduras, como couve e laranja, são repletas de antioxidantes. Assim como os chás e vinhos, mas estes últimos devem ser consumidos com moderação.

2. Fazer jejum intermitente

Este jejum de fato pode ajudar a memória, a longo prazo. Ou seja: alternar refeições balanceadas com horas sem comer nada realmente pode ser benéfico.

Mas, claro: é indispensável ter um acompanhamento médico, principalmente no início.

3. Reservar um momento para jogos específicos

Determinados jogos e atividades, como as palavras cruzadas, são essenciais para manter a mente ativa e aumentar a memória.

Aliás: eles até mesmo mantem a mente relativamente mais jovem do que a idade que a pessoa praticamente realmente tem. Uma pessoa de 50 anos que faz caça-palavras diariamente, por exemplo, definitivamente não tem uma mente dessa idade, mas sim mais jovem.

4. Fazer exercícios de baixa intensidade

Os exercícios contribuem para o bom funcionamento do corpo em diversos sentidos. Mas, no que diz respeito a aumentar a memória, eles não devem ser de alta intensidade.

Quanto mais “tranquilos” eles forem, mais benefícios levarão ao cérebro, inclusive mantendo a depressão e a ansiedade longe.

5 Andar para trás

Eis um truque inesperado, mas definitivamente muito eficiente andar para trás ao menos uma vez por dia auxilia, e muito, na manutenção das recordações de eventos que aconteceram a curto prazo.

E o mais interessante é que o simples fato de se imaginar andando para trás já pode ser benéfico para o cérebro.

Veja também: Vá ao médico! Signos que devem ter CUIDADO com a saúde neste ano

Cuidar da saúde nunca é demais

Nunca é tarde para cuidar da saúde como um todo, o que significa que não é preciso aguardar a necessidade de aumentara memória para começar a incluir os truques acima na rotina.

Quanto mais balanceadas forem as refeições de um indivíduo e quanto mais ele se exercitar, por exemplo, mais saudável ele será como um todo.

Veja também: PERIGO! Você não deve comer melancia à noite; por quê?