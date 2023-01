Tchau, QUERIDA! 3 máscaras de botox com maisena para eliminar RUGAS

O termo botox pode ser utilizado para diversas finalidades atualmente. No entanto, a mais famosa é a que se refere a um produto para disfarçar a idade e eliminar rugas da pele.

Com aplicações de uma substância que utiliza ácido hialurônico e outros elementos, o tecido da pele fica rejuvenescido, firme, liso e sem rugas. Portanto, o botox é um produto bastante procurado no mercado.

No entanto, existem pessoas que possuem receio ou que não desejam gastar uma grande quantia para fazer o procedimento estético. Neste caso, a boa notícia é que existem receitas de botox caseiro à base de maisena.

Máscaras de botox com maisena para fazer hoje mesmo

Primeiramente, apesar do nome, as receitas de máscara de botox com maisena não estão ligadas ao procedimento que foi descrito acima. Elas podem ser consideradas “cosméticos” naturais que ajudam a amenizar rugas, marcas de expressão e sinais na pele.

Pensando nisso, separamos 3 receitas simples de máscara de botox com maisena que vão lhe ajudar a ter uma pele mais saudável e jovem.

Aprenda a fazer as máscaras de botox com maisena

Confira abaixo cada uma das máscaras de botox com maisena que você pode fazer em casa, com segurança:

Máscara com maisena 1:

1: adicione uma colher de sopa de maisena a um copo com água filtrada até que o amido dissolva totalmente;

2: ferva essa mistura, desligue o fogão e espere esfriar;

3: o próximo passo é adicionar o suco de uma cenoura com uma colher de sopa de iogurte natural e misturar tudo muito bem;

4: passe a máscara em todo o rosto com a ajuda de um pincel bem macio e deixe agindo por 15 minutos. Enxágue com água morna.

Máscara de botox caseiro 2:

1: comece fervendo duas xícaras de água filtrada. Adicione uma colher de sopa de maisena e duas cápsulas com vitamina E. Espere até que as vitaminas se dissolvam;

2: aguarde a mistura esfriar e aplique a máscara de botox em seu rosto com um pincel macio;

3: deixe agindo por cerca de 20 minutos antes de enxaguar muito bem.

Receita de máscara 3; veja os detalhes:

1: coloque uma clara de ovo no fundo de um pode fundo e misture com o suco de um limão;

2: acrescente uma colher de sopa de maisena e misture até que a consistência fique como a de um creme;

3: aplique no rosto e deixe agir por 20 minutos antes de enxaguar com água morna.

Cuidados necessários

Todas as máscaras de botox caseiro com maisena mostradas aqui podem ser utilizadas até 3 vezes ao dia. No entanto, você sempre deve buscar a orientação de um profissional da área.

Se sentir qualquer efeito adverso, interrompa imediatamente o tratamento caseiro e procure ajuda.