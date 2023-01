Quem ganha mais de um salário-mínimo também recebe AUMENTO?

Anualmente o salário mínimo é reajustado de acordo com a inflação. O valor definido serve como base para o piso nacional – e define o valor mínimo que todo trabalhador brasileiro deve receber. Entrementes, há trabalhadores que recebem 2, 3 ou mais salários mínimo – e com isso, o reajuste acontece de uma maneira um pouco diferente. Veja abaixo como funciona o cálculo e qual será o salário mínimo para os brasileiros que recebem acima do piso nacional.

Salário mínimo 2023

Nesta semana o salário mínimo entrou em vigor com o novo valor de R$ 1.320. Pela primeira vez nos últimos anos, foi reajustado acima da inflação – representando um ganho verídico para os brasileiros. O valor do piso nacional também serve como base para os demais benefícios concedidos pelo INSS – aposentadoria, pensão por morte, etc.

Tratando-se de um período eleitoral, muito se esperou pelo aumento do salário mínimo – em razão das promessas políticas. Garantindo agora um maior poder de compra a todos os brasileiros.

Como entrou em vigor apenas neste mês, alguns beneficiários poderão receber somente no mês de fevereiro o valor com as suas respectivas alterações. Aos trabalhadores sob regime CLT e que recebem apenas 01 salário mínimo tudo está resolvido, e para os demais?

Alguns trabalhadores recebem mais de 01 salário mínimo – há outros funcionários que recebem até mesmo o dobro do teto da previdência – que é de R$ 7.087,22. Veja como fica a situação dessas pessoas.

E quem recebe mais de 01 salário mínimo?

Todos os trabalhadores sob regime CLT irão ter o seu salário reajustado para R$ 1.320 reais – como prometido pelo atual Governo. Entrementes, para os brasileiros que recebem valores superiores ao piso nacional, a regra é um pouco diferente. Há profissões que pagam muito bem – e os valores ultrapassam os R$ 10 mil reais. Entrementes, representa não 8 ou 9 salários mínimo – mas sim, um valor fixo. Mediante a média salarial da profissão em si.

Quem recebe mais de 01 salário mínimo não tem direito a mudanças em si – porque a regra é outra. Os salários podem sim, aumentar anualmente. Mas através de um acordo entre funcionários e empresa – não estando presos ao Governo Federal e muito menos a sindicatos.

Não sendo possível fazer nada para mudar isso, apenas algum acordo verbal com as empresas. Visto que as empresas privadas que pagam mais de 01 salário em geral trabalham mediante contrato – e com isso, há valores fixos e valores máximos de recebimento. No geral, o aumento do salário não faz muita diferença para quem recebe valores maiores – visto que a diferença é um pouco pequena.

Portanto, os trabalhadores que recebem valores superiores ao piso nacional – até mesmo ao dobro do teto da previdência, não irão ter reajustes nos seus respectivos salários.

