40% de DESCONTO para quitar multas; veja como conseguir

Não é nada fácil precisar desembolsar um dinheiro extra no mês para o pagamento de multas de trânsito, principalmente naqueles períodos em que o salário parece não dar conta de todos os gastos.

Alguns métodos, porém, podem servir como meios para facilitar esse momento de desânimo e problemas para o condutor. Você sabe o que é a Carteira Digital do Trânsito e sua utilidade para os motoristas? Para além do que é esperado de um documento digital, esse registro pode ser muito importante para outras ocasiões no trânsito.

Conheça um pouco mais sobre a CNH digital e confira uma forma de reduzir, em até 40%, o valor total das multas de direção.

Carteira Digital de Trânsito: o que é e para que serve

Conhecida pela sigla CDT, a Carteira Digital de Trânsito é um documento que contém informações sobre o condutor e seu automóvel na palma da mão.

Com a ascensão de novos meios digitais, possuir a carteira em um aplicativo do mundo virtual pode ser um grande facilitador no cotidiano tumultuado dos motoristas, que podem acabar por esquecer a carteira física e correr o risco de causar consequências negativas, como a ocorrência de infrações e multas.

Com funções extras sobre o veículo e dados sobre o motorista, é possível, por auxílio da CDT, conferir informações data de vencimento da Carteira Nacional de Habilitação e avisar o condutor em caso de recall, o que extrapola as possibilidades de uso do documento em formato físico.

Outra vantagem é a capacidade do aplicativo de funcionar de modo offline, ou seja, sem o uso da Internet. Assim, caso o condutor seja parado em uma operação policial para fiscalização de automóveis, é possível apresentar o documento na versão digital de maneira simples.

Vale lembrar que, bem como outros aplicativos oficiais voltados para a criação de documentos digitais, a Carteira Digital de Trânsito possui a mesma utilidade da CNH física, e, portanto, pode plenamente substituir o formato impresso da carteira.

Mas você sabia que, para além do benefício de ser mais prático, a CNH Digital também pode ser um amigo do seu bolso? Isso porque é possível obter descontos em multas de trânsito por meio do aplicativo e ser mais efetivo no pagamento das dívidas causadas pela direção.

Recebeu multa? Veja como pagar com desconto

Para o recebimento dos descontos em dívidas de trânsito, o condutor deve seguir alguns passos simples. Em um primeiro momento, é preciso que o condutor esteja com o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito, que pode ser obtido por meio dos links abaixo:

Android: https://bityli.com/xbATO

iOS: https://bityli.com/fqdyYa

A partir disso, é necessário que o motorista seja um usuário cadastrado e forneça as informações exigidas sobre seu histórico no trânsito, com a confirmação, inclusive, de multas e atos infracionais enfrentados com o automóvel. Não vale esconder nada nessa parte, viu?!

O motorista deve, então, fazer uma adesão ao SNE (Sistema de Notificação Eletrônica). E pronto! A partir das recomendações do próprio aplicativo, o indivíduo pode conseguir aplicar descontos de até 40% nas multas de tráfego.

Além das vantagens para os condutores, os órgãos de fiscalização também se beneficiam com o aplicativo, visto que é uma forma mais prática de demonstrar para os indivíduos penalizados sobre a necessidade de realizar o pagamento das dívidas.

É importante ressaltar, para além dos benefícios, que ao aplicar a diminuição no valor da dívida, é necessário deixar de lado o processo de defesa, ou seja, não será possível reavaliar aspectos da multa por meio do apontamento de inconsistências na aplicação da penalidade.

