Numismatas fazem R$ 5 virar R$ 2.000; saiba como

É sempre bom guardar uns trocados na carteira para passar troco, comprar algo na rua e até mesmo pagar o flanelinha que cuida do automóvel. Entrementes, você sabia que talvez você esteja com uma fortuna no bolso e não saiba? Uma nota de R$ 5 reais muito rara está circulando pelo país há mais de duas décadas e colecionadores estão pagando até R$ 2 mil reais. Numismatas é o termo usado para colecionadores de moedas, medalhas, etc. Essas pessoas estão pagando uma verdadeira fortuna por uma simples cédula! Veja abaixo o porquê e descubra se você não tem uma raridade dessas na sua casa.

Numismatas compram notas raras por até R$ 2 mil reais

Muitas pessoas não compreendem o porquê algumas moedas ou cédulas se valorizam tanto com o passar dos anos. A razão disso é que muitas são temáticas ou possuem algo de especial em seu design que a torna muito valiosa!

Como é o caso das moedas das olímpiadas brasileiras – que foram produzidas simbolizando vários esportes, etc. Exatamente isso aconteceu com as cédulas de R$ 5 reais – algumas delas chegando a valer até R$ 2 mil reais.

A cédula tão rara está circulando no Brasil desde o ano de 1994. Vários fóruns na internet voltados à prática de colecionar itens antigos estão comentando sobre ela. Ela é tão rara porque apenas 400 mil unidades foram produzidas dessa rara cédula.

Visto que embora seja mais popular a de R$ 5 reais, há alguns cédulas de R$ 10 reais que se tornaram raras também por esse detalhe único! Toda cédula possui um número de identificação – com alguns caracteres em sequência.

É exatamente nesse número de identificação que está todo o valor dessas cédulas! Veja o porquê ela é tão valiosa.

Leia mais: NUNCA leve estes 7 objetos quando viajar de avião

Entenda o porquê essas cédulas são tão valiosas

Não são todas as cédulas de R$ 5 ou R$ 10 reais que são tão raras assim! Apenas as cédulas que têm um asterisco (*) antes do número de identificação. Tornando-se algo do tipo: *0000000. Embora para muitos seja um erro de impressão, para os numismatas é uma raridade. O modelo foi um dos primeiros impressos no Brasil, por isso saiu com esse pequeno detalhe. Encontra-se presente em nosso território há praticamente 30 anos.

Portanto, caso em sua carteira tenha alguma nota de R$ 5 ou R$ 10 reais vale muito a pena parar alguns segundos e visualizar se ela possui esse pequeno erro de grafia. Caso tenha, é possível vendê-la por até R$ 2 mil reais.

Através de plataformas de Marketplace como OLX, Mercado Livre, etc. Além da possibilidade de pesquisar os valores ou fontes de venda através da Sociedade Numismática Brasileira.

E então, o que você achou da ideia?

Veja também: Eles são milionários e NÃO GASTAM dinheiro com estas 10 coisas