Magalu anuncia queima GERAL de estoque nesta sexta (6); 80% OFF

Quem não gosta de um bom desconto, não é? Há mais de 30 anos a Magazine Luiza realiza o tradicional evento de queima de estoque. O Liquidação Fantástica funciona como um black friday exclusivo da empresa. Que na primeira sexta-feira de janeiro abre suas portas com ofertas extraordinárias! Anualmente, as empresas renovam os estoques de produtos – muitos itens ficam acumulados e não são vendidos. A proposta da empresa é vender milhares de itens – são mais de 230 mil itens diferentes, com até 80% de desconto! Veja como funciona e como participar.

Compre com até 80% de desconto no Magalu

Embora os descontos sejam variados de acordo com a região, a expectativa é que em todos os estados brasileiros os descontos ultrapassem ao menos os 48%. Vários influenciadores locais estão sendo recrutados para divulgar a promoção.

Mas de 230 mil itens estão em oferta. É possível aproveitá-las também diretamente pelo aplicativo Magalu – mas a maior parte das ofertas estarão disponíveis diretamente nas lojas físicas da empresa. O desconto irá variar de acordo com o estoque.

Muitos brasileiros aguardam ansiosamente pela promoção porque é a maior do ano! Representa uma renovação de estoque, e com isso, os itens acabam saindo por preço de compra! Os itens disponíveis são brinquedos, móveis, itens de mercado, itens de moda, eletrônicos e muito mais.

Embora muitos optem por fugir das filas e usar o Marketplace, é recomendado ir até a loja. Garantindo a veracidade do produto e o real gosto para com ele. Após o evento, o estoque será renovado com os preços atualizados.

Como aproveitar a promoção da melhor maneira possível?

Por conta da promoção ser válida apenas nessa sexta-feira, 6, é recomendado que os clientes interessados deixem tudo de lado e corram para uma das lojas! É a oportunidade de comprar aquele tão sonhado item com um preço super especial! Visto que é possível garantir o item no aplicativo e depois pegá-lo na loja física.

Especialistas recomendam chegar cedo nas lojas, a fim de conseguir aproveitar as melhores ofertas e os melhores produtos. Televisores, celulares e itens de cozinha irão sair muito rápido! Pegar esses itens com quase 50% de desconto representa um excelente negócio.

Não somente isso, pagar os itens à vista ainda irá garantir um desconto a mais! Nos últimos meses, a Magazine Luiza anunciou o seu Carnê – no qual muitos brasileiros podem optar por realizar a compra no Carnê Magalu, mas não é muito recomendado devido aos altos juros.

Portanto, se você está guardando uma grana extra para comprar algo tão desejado – essa é a hora! Aproveite o estoque de fim de ano do Magalu e compre agora mesmo.