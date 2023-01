NOVA notícia: alterações no vale-alimentação começam AGORA

Criado em 1976, o vale alimentação é um benefício disposto para os trabalhadores em formato facultativo para as empresas, ou seja, não há obrigação de ser oferecido, diferente de outros recursos como vale transporte, por exemplo.

Para além do suporte que o trabalhador recebe para um aspecto da vida bastante fundamental, o vale-alimentação e o vale-refeição auxiliam na movimentação financeira do país, sobretudo ao se tratar da maior possibilidade de compra dos consumidores.

Mas você sabe o que são os vales destinados para a alimentação do trabalhador e quais as novas regras no benefício . Confira a seguir.

O que é o vale alimentação?

Possuindo como objetivo o aumento na qualidade de vida do empregado e uma maior produtividade em sua ocupação, os vales destinados para alimentação implicam, para além dos quesitos da vida social, em aspectos econômicos do país.

Apesar da semelhança de nomes, os chamados VR (vale-refeição) e VA (vale-alimentação) possuem destinações diferentes: o primeiro caso é referente às compras realizadas em restaurantes, lanchonetes, deliverys e outros, enquanto o auxílio alimentação é utilizado em supermercados, mercados e comércios do ramo.

De forma resumida, o VR é utilizado para a compra de refeições prontas de outros serviços, enquanto o VA é o benefício para aquisição de alimentos consumidos em casa.

A concessão desses vales não é obrigatório por parte das empresas, mas isso não significa que não haja uma legislação atuante no assunto para aquelas ocupações que atribuírem o benefício para os trabalhadores.

Veja também: Abono DUPLO do PIS em 2023? Confira o calendário de pagamento

Mudanças no vale

Anteriormente vista em formato mais maleável, os vales que se destinam para o consumo alimentício do trabalhador passam a ser colocados em prática com novas regras, visando o melhor direcionamento do valor para alimentação.

As alterações começaram a ser colocadas em vigor em 2022 e continuará com as transformações durante o ano de 2023, respeitando os contratos estabelecidos pela empresa. Confira as principais mudanças no benefício:

Compra única de alimentos

Essa nova regra pode desapontar os consumidores que utilizam o benefício para a compra de outros produtos do mercado, como itens para limpeza e higiene. Com a norma em vigor, será possível realizar apenas a compra de mercadorias alimentícias. A justificativa utilizada é a de que, nesse sentido, há uma preocupação exclusiva para a alimentação.

Comércios devem aceitar qualquer bandeira

Agora, estabelecimentos comerciais devem permitir qualquer empresa de transação para a efetuação do pagamento da compra pelos vales.

Pagamento pré-pago

Os benefícios não aceitam ser descontados após o tempo da compra, havendo créditos pré-estabelecidos para a aquisição dos produtos.

Fim da negociação de valor das empresas para contratar serviços de VA e VR

A partir do tempo estabelecido para colocar em prática as novas normas, as empresas não poderão receber descontos na contratação de fornecedores da área. A solução foi prevista como forma de diminuir os impactos financeiros nos comércios.

Veja também: BOA NOTÍCIA sobre o preço da gasolina em 2023; alta foi congelada?