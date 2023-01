Hora de DESCANSAR! 2023 pode ser o ano dos feriados

Quem não gosta de um bom feriado, não é? Há aqueles que sonham em imprensar desde o feriado de Natal até o de Carnaval, entrementes, ainda não é possível! Mas o ano de 2023 será o ano dos feriados, e uma grande parcela deles irão cair em dias bem agradáveis para se curtir melhor – e até mesmo rolar aquele imprensado de dias! É válido ressaltar que tudo irá depender da empresa ou instituição, e que nem todos os feriados são obrigatórios de serem cumpridos. Veja abaixo os feriados do ano de 2023 e comece agora mesmo a preparar a sua curtição.

Principais feriados em 2023

Neste ano de 2023, apenas um feriado vai cair no domingo – e inclusive já passou, que foi o 1º de janeiro de 2023. Ademais, irão cair no final de semana, outros nas quintas-feiras e assim por diante! Com isso, é bem provável que várias instituições emendem dias de folgas – tudo depende do calendário estudantil ou profissão de cada instituição.

Em fevereiro é comemorado o carnaval, o que muitos não sabem é que se trata de um feriado facultativo – exceto no Rio de Janeiro, que há uma lei estadual que prevê o feriado na terça-feira (21/02). Portanto, de segunda-feira até a quarta-feira (quarta-feira de cinzas) são feriados opcionais.

Já no mês de abril, o feriado da Sexta-feira Santa ou Paixão de Cristo, irá cair no dia 7. Passando mais alguns dias, chegando no dia 21, terá o feriado de Tiradentes – caindo também na sexta-feira. Além do dia 1° de maio, que é comemorado o Dia do Trabalho.

Tornando-se assim propício a ser os chamados feriados de três dias, que emendam a sexta-feira e os dois dias que formam o final de semana. Visto que é totalmente opcional, algumas empresas só dão folga a seus funcionários no sábado ou no domingo.

Não irei trabalhar nos feriados?

Muitos têm essa dúvida, e é algo normal! Quando se diz que o feriado é opcional ou facultativo, significa que depende da empresa ou instituição querer ou não liberar os funcionários para curtirem o feriado. Entrementes, há outros que são obrigatórios mediante o calendário – como é o caso do Dia da Confraternização Universal.

Portanto, é importante estar atento ao setor de RH, a fim de saber todos os detalhes do calendário de trabalho de sua respectiva empresa – evitando dores de cabeça posteriormente.

Leia mais: Custo de vida BAIXO: veja as cidades mais baratas do Brasil

Terá feriados de quatro dias!

Na metade do ano irão surgir os feriados nas quintas, que prometem para algumas pessoas um período de folga ainda mais longo – de até quatro dias! Bem comum em escolas, universidades, etc. No qual emendam a quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo.

Que ocorrerá no dia 8 de junho, um ponto facultativo, sendo o feriado de Corpus Christi. E o dia 7 de Setembro – que ocorrerá na quinta-feira! Podendo representar períodos mais extensos de folgas.

Mais pro fim do ano terá o feriado de Nossa Senhora de Aparecida – 12 de outubro e o Dia de Finados – 2 de novembro. Ambos na quinta-feira, o que poderá permitir que muitas pessoas acabem viajando e voltando somente na segunda-feira.

O único feriado que irá cair na quarta-feira será o do dia 15 de novembro – Proclamação da República, os demais, irão propiciar aos brasileiros bons períodos de folgas e confraternização com a família.

E então, preparados para curtir tantos feriados?

Veja também: Todo TRABALHADOR tem direito à abono anual (não é PIS)