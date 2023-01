URGENTE: datas do Enem 2023 já foram divulgadas; confira

Os estudantes do país inteiro que buscam uma vaga no ensino Superior em 2023 já devem começar a se preparar. Afinal, o exame Nacional do Ensino Médio (Enem) está com data confirmada para acontecer neste ano. De acordo com as informações divulgadas nesta semana, as datas de prova serão dias 5 e 12 de novembro.

Estudantes vestibulandos de todo o país podem começar sua fornada de preparação, pois são pouco mais de 10 meses para realizar o Enem. As informações foram divulgadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Enem acontece em novembro, mas inscrições abrem antes

Ainda segundo as informações, as inscrições começam a ser recebidas no dia 8 de maio e vão até o dia 19 de maio. É preciso ficar de olho para não perder os prazos de entrega de documentos e comprovações para conseguir isenção da taxa de inscrição, por exemplo. Pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas também precisam esperar a publicação do edital oficial do Enem 2023.

Até agora, o que se sabe é:

Data das inscrições para o Enem 2023: de 8 a 19 de maio;

Data das provas para o exame: 5 e 12 de novembro;

Resultados divulgados para os participantes: 16 de janeiro de 2024.

Enem anterior terá resultados divulgados em fevereiro

A última edição do Enem terá seus dados divulgados no dia 13 de fevereiro, conforme edital divulgado no último ano. As consultas poderão ser feitas no portal do Inep, dentro do gov.br. Contudo, resultados para candidatos treineiros e de vista pedagógica só saem no mês de abril deste ano.

Quem pode participar e qual é importância do exame?

Podem participar do Enem todos os alunos que já concluíram ou que estão no último ano do Ensino Médio da rede pública ou privada de ensino no Brasil. Além disso, é possível que outras pessoas façam a prova como treineiros, sem validade para ingressar em uma universidade pública.

O Enem é uma prova que dá acesso à grande parte das universidades federais do país por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Além disso, as universidades particulares também aceitam as notas do exame como forma de ingresso.

Por meio do processo, o aluno também consegue entrar no Programa Universidade para Todos (Prouni), que concede bolsas de estudos de até 100%. Também dá para solicitar o Financiamento Estudantil (Fies), o qual possibilita o pagamento das mensalidades em instituições particulares de Ensino Superior.

